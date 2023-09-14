15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Люди могут испытывать испанский стыд за роботов
Человек способен понимать и оценивать чувства роботов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Испанский стыд — это чувство сильного смущения за действия других людей. Одной из причин его появления является развитая эмпатия. Человек может бессознательно проецировать на себя чувства и эмоции тех, кто попал в неловкую ситуацию, и при этом испытывать неприятные ощущения на физическом уровне.
Однако все это относится к поведению людей. А может ли возникать эмпатия к роботам с искусственным интеллектом? В этом решили разобраться ученые из Технологического университета Тойохаси в Японии. Они сосредоточились на чувстве эмпатического смущения. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Для эксперимента специалисты использовали виртуальную реальность, чтобы смоделировать среду, в которую был помещен персонаж-робот или человек, переживающий неловкие ситуации (например, падение или столкновение со стеклянной дверью) в толпе людей. Участников попросили дать субъективные оценки по семибалльной шкале Лайкерта, воспринимая чувства и свои, и актера в каждом сценарии.
Всего провели несколько экспериментов. Например, испытуемым предложили 16 сценариев, в котором участником выступал человек или робот, две неловкие ситуации и четыре обычные. Их показывали по одному в случайном порядке. В начале каждого виртуального сеанса людей просили осмотреться, найти актера и сосредоточиться на нем.
Затем исследователи предложили испытуемым пройти опрос о своем состоянии. Всего эксперты оценивали два основных аспекта эмпатии: эмпатическое смущение и когнитивную эмпатию. Если первое относится к способности разделить эмоциональный опыт смущения другого человека, то второе предполагает понимание чувств.
Участники сообщили, что испытывали эмпатическое смущение и когнитивную эмпатию как к людям, так и к роботам, когда те попадали в неловкую ситуацию. Однако различие заметили при сравнении реакций. Испытуемые демонстрировали более высокий уровень эмоционального возбуждения, наблюдая за аватаром человека.
Авторы заявили, что данное исследование расширяет понимание человеческой эмпатии и имеет значение для сфер робототехники, психологии и взаимодействия человека с компьютерной техникой. Особенно актуален проведенный эксперимент сейчас, так как общество продолжает внедрять робототехнические технологии. Новое открытие дает множество возможностей для дальнейшего исследования эмоциональных отношений людей с машинами.
Ранее мягкий робот «без мозга» смог выбраться из лабиринта благодаря физическому интеллекту.
Анна Морозова