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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В объектив фотографа попала обезьяна, катающаяся на олене

Кадр попал в список финалистов конкурса «Фотограф года дикой природы».

Источник: Atsuyuki Ohshima/WPOTY 2023

Фотограф Ацуюки Ошима сделал редкую фотографию неожиданного взаимодействия двух зверей — обезьяны и оленя. Business Insider передает, что животные обитают на японском острове Якусима.

Ошима утверждает, что сделал фотографию сразу после того, как обезьяна напрыгнула на пятнистого оленя с дерева как с трамплина. По словам ученых, это нередкая сцена для джунглей.

Эти местные японские виды уже давно сосуществуют и даже находятся в симбиотических отношениях. Олени доедают плоды за обезьянами, а те, в свою очередь, ловят насекомых на шерсти своих «извозчиков».

Однако в их взаимоотношениях бывают и казусы. К примеру, во время брачного сезона самцы и самки обезьян, прыгая на оленей, порой пытаются вступить с ними в связь, пока не осознают, что это особь другого вида.

Кадр, сделанный Ошимой, вошел в число 16 фотографий, получивших высокую оценку на конкурсе «Фотограф года дикой природы». Победители соревнования будут объявлены 10 октября.

Недавно «аквапати» пятнистых оленей попало в фотоловушку нацпарка.

Олеся Маевская

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