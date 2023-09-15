11:58 (мск)
Названы три причины, почему стоит заняться бизнесом
Это легче, чем кажется.
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Многие, кто сейчас работает в компаниях или обучается в институтах и колледжах, задумываются об открытии своего бизнеса, однако не решаются это сделать по разным причинам. Например, некоторые боятся недостатка знаний в этой сфере, а кто-то считает, что это слишком дорого. Но не стоит опасаться, ведь в России есть 443 центра поддержки начинающих и действующих предпринимателей «Мой бизнес», которые работают в 84 регионах страны. Там можно получить финансовую и нефинансовую поддержку в виде льготных кредитов, займов и различных обучающих программ.
В центрах «Мой бизнес» можно открыть свое дело в формате «одного окна», то есть гражданин единожды обращается в учреждение с заявлением и по прошествии времени получает результат. В таком случае временные, материальные и моральные затраты сводятся к минимуму. Также желающие могут получить консультацию по кредитованию, налогообложению, бухучету, по форме юрлица и выбору банка. Там помогут организовать участие в выставках и ярмарках, что актуально для людей с товарами, сделанными своими руками.
Центры «Мой бизнес» предлагают и другие меры поддержки.
Если у получателя недостаточно залога, «Мой бизнес» предоставляет поручительство и гарантии по договорам микрозайма. Так, поручителем может стать «Корпорация МСП» или региональная гарантийная организация (РГО).
Также помогут разобраться в документации по работе с маркетплейсами, проконсультируют по анализу конкурентов. Участие в поездках предпринимателей в регионы России для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом поддерживается сотрудниками центров «Мой бизнес». А недостаток знаний в сфере помогут решить мастер-классы, лекции и прочие образовательные программы.
На портале «Мой бизнес» размещена самая актуальная информация о том, как разработать бизнес-план, какое дело и почему нужно открыть. Также на платформе собраны полезные советы по ведению документации, доступен календарь предпринимателя на сентябрь 2023 года и представлены телефоны горячих линий центров, куда каждый желающий может обратиться за консультациями по мерам поддержки.
На сайте возможно узнать о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей. Есть возможность получить новые знания в образовательных бизнес-программах и применить их в открытии своего дела.
Это платформа для поддержки предпринимателей и тех, кто планирует открыть свой бизнес. Она разработана по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».
На платформе МСП.РФ сейчас зарегистрировано уже более 400 тысяч пользователей. Там доступно 22 сервиса — от «Азбуки для предпринимателей» (обучающая программа для начинающих в сфере бизнеса) и регистрации бизнеса онлайн до бизнес-обучения и изменений в законодательстве. Система была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создан в 2019 году. Он направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. Цель — увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн к 2024 году.
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