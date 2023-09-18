16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: человечество приближает планету в катастрофе
Люди уже перешли шесть из девяти планетарных границ.
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Ученые из Стокгольмского центра устойчивости выяснили, что люди перешли шесть из девяти планетарных границ «рабочего пространства», которые отделяют Землю от необратимых последствий. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Концепция девяти планетарных границ была предложена в 2009 году, чтобы точно определять безопасное «рабочее пространство», в котором человеческой деятельности можно влиять на критические процессы, не вызывая необратимых изменений.
В новом исследовании ученые впервые представили количественные метрики для всех границ. Выяснилось, что человечество пересекло уже шесть из них: изменение климата, утрата биоразнообразия, биогеохимические изменения (удаление азота из атмосферы и выбросы фосфора в океаны), глобальное потепление пресной воды, площадь землепользования и химическое загрязнение.
Это сравнивается с высоким артериальным давлением, которое не является гарантией сердечного приступа, но увеличивает риск его возникновения. Поэтому при повышении человек старается его снизить. Ученые отметили, что если люди не предпримут никаких мер, то еще три шага приведут планету к разрушению.
Ранее ученые рассказали, что из-за изменений климата деревья «переселяются» в горы.
Анна Морозова