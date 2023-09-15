Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Спецоперация на Украине
17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдено существо, пожирающее свою семью при стрессе

Также оно способно изменять свой рот.

Источник: Terasara/CC BY-SA 4.0

Группа ученых из Института биологии развития Макса Планка в Германии, Университета Индианы в США и НИИ лесного хозяйства и лесных товаров в Японии обнаружила, что нематода Allodiplogaster sudhausi при стрессе начинает питаться собственной семьей.

Нематоды — это класс круглых червей. Они встречаются в природе как свободноживущие виды, так и в качестве паразитирующих организмов в телах человека и животных. Также картофельная, луковая и земляничная нематоды наносят большой вред культурным растениям. Оказалось, что это существо способно менять форму своего рта, которую назвали тератостоматозным морфом.

В ходе исследования ученые наблюдали за несколькими видами круглых червей. Их культивировали на группы на трех разных диетах — бактериальной, грибковой и нематодной. В результате эксперимента были обнаружены три различных видов рта.

Эксперты обратили внимание на ген Asu-sul-2-A/B и его копии, которые контролируют типы ртов, включая недавно открытый. С помощью генетического анализа удалось выяснить, что способность нематоды к трансформации обусловлена полным дублированием генома. Именно этот фактор дает червю дополнительную гибкость.

Также удалось узнать, что Allodiplogaster sudhausi становится каннибалом во время стрессовой реакции на перенаселение и голод.

Ранее древний червь с Колымы проснулся после 46 тысяч лет спячки в вечной мерзлоте.

Анна Морозова

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна