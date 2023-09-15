17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдено существо, пожирающее свою семью при стрессе
Также оно способно изменять свой рот.
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Группа ученых из Института биологии развития Макса Планка в Германии, Университета Индианы в США и НИИ лесного хозяйства и лесных товаров в Японии обнаружила, что нематода Allodiplogaster sudhausi при стрессе начинает питаться собственной семьей.
Нематоды — это класс круглых червей. Они встречаются в природе как свободноживущие виды, так и в качестве паразитирующих организмов в телах человека и животных. Также картофельная, луковая и земляничная нематоды наносят большой вред культурным растениям. Оказалось, что это существо способно менять форму своего рта, которую назвали тератостоматозным морфом.
В ходе исследования ученые наблюдали за несколькими видами круглых червей. Их культивировали на группы на трех разных диетах — бактериальной, грибковой и нематодной. В результате эксперимента были обнаружены три различных видов рта.
Эксперты обратили внимание на ген Asu-sul-2-A/B и его копии, которые контролируют типы ртов, включая недавно открытый. С помощью генетического анализа удалось выяснить, что способность нематоды к трансформации обусловлена полным дублированием генома. Именно этот фактор дает червю дополнительную гибкость.
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Анна Морозова