Поколение Z чаще пропускает работу ради концертов, чем миллениалы

Психологи, социологи и маркетологи сегодня особенно пристально изучают 2 последних поколения людей. Миллениалы — это те, кто родился между 1981 и 1996 годами, а поколение Z — те, кто родился между 1997 и 2012 годами. Согласно исследованию, 61% представителей поколения Z посетили более 25 концертов в своей жизни, а 43% из них готовы полгода не прикасаться к горячительным напиткам ради того, чтобы вживую увидеть своих кумиров, сообщает NME. В среднем 28% взрослых жителей Великобритании ответили, что они бы сделали то же самое.
Исследование также показало, что представители поколения Z на 10% чаще, чем миллениалы, делятся контентом с концертов в социальных сетях. Однако, несмотря на это, 84% фанатов заявили, что отложат телефоны, чтобы полностью насладиться живым исполнением своей любимой песни.