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17:55 (мск), источник: Звук

Поколение Z чаще пропускает работу ради концертов, чем миллениалы

Представители поколения Z в два раза чаще, чем миллениалы, отпрашиваются с работы, чтобы пойти на концерт. Согласно новым исследованиям, 43% представителей поколения Z готовы даже отказаться от алкоголя на полгода ради возможности находиться в первом ряду на концерте своего любимого исполнителя.

Источник: Агентство «Москва»

Психологи, социологи и маркетологи сегодня особенно пристально изучают 2 последних поколения людей. Миллениалы — это те, кто родился между 1981 и 1996 годами, а поколение Z — те, кто родился между 1997 и 2012 годами. Согласно исследованию, 61% представителей поколения Z посетили более 25 концертов в своей жизни, а 43% из них готовы полгода не прикасаться к горячительным напиткам ради того, чтобы вживую увидеть своих кумиров, сообщает NME. В среднем 28% взрослых жителей Великобритании ответили, что они бы сделали то же самое.

Исследование также показало, что представители поколения Z на 10% чаще, чем миллениалы, делятся контентом с концертов в социальных сетях. Однако, несмотря на это, 84% фанатов заявили, что отложат телефоны, чтобы полностью насладиться живым исполнением своей любимой песни.

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