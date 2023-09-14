17:08 (мск), источник: Ведомости
Хуснуллин сообщил о запуске движения по левой части Крымского моста
По левой части Крымского моста запустили движение автомобилей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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«С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней», — говорится в Telegram-канале вице-премьера.
Уточняется, что работы завершили на один день раньше. «Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — заключил Хуснуллин.
В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека — мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
В прошлый раз мост через Керченский пролив был атакован 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика также пострадала автомобильная часть, погибли три человека.
Полуостров регулярно подвергается атакам беспилотников. Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 сентября над Крымом были сбиты 11 дронов. В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.