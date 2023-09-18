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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собаки запоминают, где человек спрятал еду

Такая способность обнаружена и у волков.

Источник: Reuters

Наблюдательная пространственная память — навык, при помощи которого можно запоминать и мысленно составлять планы какой-либо местности, указывая, где и какие объекты расположены. Известно, что такой способностью, помимо людей, обладают некоторые подводные животные, птицы и пчелы. Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета ветеринарной медицины в Вене, показало, что у собак и волков также есть такое умение. Результаты опубликованы в журнале PLoS ONE.

В ходе эксперимента девять лесных волков и восемь беспородных собак, живущих в Научном центре по изучению волков в Эрнсбрунне в Австрии, искали спрятанные человеком лакомства. При этом одни видели, куда люди прячут еду, а другие — нет. Таким образом исследователи проверяли способность каждого животного находить тайники с пищей.

Выяснилось, что собаки и волки, которые видели, как человек прятал еду, находили тайники быстрее.

Это указывает на то, что животные не использовали нюх, чтобы узнать, где находится пища, а знали, где именно она находится.

Ученые также отметили, что волки справлялись с задачей быстрее собак. Исследователи предполагают, что это связано с настойчивостью и мотивацией, которая необходима этим животным для выживания в непростых условиях дикой природы.

Новый эксперимент подтвердил, что несмотря на то, одомашнивание влияет на способность приспосабливаться к людям, у собак и волков когнитивные способности не сильно различаются.

Однако одомашнивание способствовало приобретению собаками интересного для животных навыка. Оказалось, что они подслушивают хозяев во время сна.

Анна Морозова

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