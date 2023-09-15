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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: почему и когда пустыня Сахара была зеленой

Ученые даже выяснили, случится ли это вновь.

Источник: Edward Armstrong et al.

Новаторское исследование сотрудников Хельсинкского (Финляндии) и Бирмингемского (Великобритании) университетов, опубликованное в журнале Nature, пролило свет на периоды в истории Северной Африки, когда Сахара становилась зеленой. Результаты показали, что периодические влажные фазы в пустыне были вызваны изменениями орбиты Земли вокруг Солнца и подавлялись во время ледниковых периодов.

Ведущий автор исследования доктор Эдвард Армстронг, ученый-климатолог из Хельсинкского и Бристольского университетов, сказал: «Циклическое преобразование пустыни Сахара в саванны и лесные экосистемы является одним из самых удивительных экологических изменений на планете».

Существуют свидетельства того, что в прошлом Сахара периодически покрывалась растительностью; на ней располагались реки и озера, а рядом жили разнообразные животные. Эти озеленительные периоды, возможно, сыграли решающую роль в создании растительных коридоров из Африки, что позволило различным видам, включая древних людей, рассеяться по всей планете.

Считается, что так называемое «озеленение» было вызвано изменениями в орбитальных условиях Земли, в частности, прецессией (изменением направления в пространстве) орбиты. Это же повлияло на сезонность на планете. Данные метаморфозы определили количество энергии, получаемой Землей в разные времена года. Результаты нового исследования подтверждают, что влажные периоды в Северной Африке происходят каждые 21 тысячу лет и определяются изменениями прецессии орбиты Земли.

Событие вызвало более теплое лето в Северном полушарии, что усилило западноафриканские муссоны, количество осадков в Сахаре и привело к распространению растительности по пустыне. Результаты также показывают, что влажные периоды не случались во время ледниковых периодов: это связано с тем, что огромные ледяные щиты охлаждали атмосферу и подавляли расширение дождевого фронта.

Недавно из-за «теплового взрыва» в Сахаре жара в южных государствах Европы усилилась до рекордных 50 градусов тепла.

Олеся Маевская

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