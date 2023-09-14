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Главные новости к вечеру 14 сентября
18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

МИД России объявил о высылке двух американских дипломатов

Россия объявила первого и второго секретарей посольства США персонами нон грата.

В Роскомнадзоре заявили о возможной блокировке WhatsApp

Мессенджер, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской), может быть заблокирован в случае появления в нем недружественных каналов с запрещенной информацией.

Суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам колонии

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя признали виновным в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.

В Кремле рассказали, что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Президент России подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра и карабин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Хуснуллин сообщил о запуске движения по левой части Крымского моста

Работы по восстановлению завершили на один день раньше.

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