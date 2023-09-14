18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 14 сентября
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МИД России объявил о высылке двух американских дипломатов
Россия объявила первого и второго секретарей посольства США персонами нон грата.
В Роскомнадзоре заявили о возможной блокировке WhatsApp
Мессенджер, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской), может быть заблокирован в случае появления в нем недружественных каналов с запрещенной информацией.
Суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам колонии
Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя признали виновным в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.
В Кремле рассказали, что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу
Президент России подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра и карабин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Хуснуллин сообщил о запуске движения по левой части Крымского моста
Работы по восстановлению завершили на один день раньше.