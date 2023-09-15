15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Источники, водопады и великолепный сыр: что посмотреть в Адыгее
Как регион открывается с удивительной стороны.
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В самом центре Краснодарского края расположена маленькая, но гордая республика — Адыгея. На почти восьми тысячах квадратных километрах находится такое количество природных достопримечательностей и красивых мест, что приезжать сюда можно десятки раз. Мы хотим поближе познакомить вас с некоторыми из них, и тогда ни одна ваша поездка не будет скучной.
Дольмены, поселок Каменномостский
Если говорить о дольменах Кавказа, то, пожалуй, больше всего их сохранилось в Адыгее. Эти сооружения в регионе — одни из самых древних на планете. По оценке археологов, самым старым из них — 5700 лет. Загадка их происхождения и предназначения до сих пор не дает покоя археологам, историкам, туристам и даже экстрасенсам.
Построены дольмены из тяжеленных каменных плит, сложенных в виде домика, но с прямой крышей. Только представьте: вес одной плиты от 3-х тонн, а таких плит несколько.
Вокруг происхождения этих памятников ходит множество мифов. Так, кто-то верит, что на самом деле это памятные знаки викингов, заплывавших на наши земли, а кто-то видит в дольменах порталы в другие измерения и миры, другим дольмены напоминают намоленные места, куда в древности люди приходили общаться с богами. Познакомиться с древними сооружениями и попытаться самому разобраться в тайне их происхождения можете и вы, отправившись в путешествие по Адыгее.
Майкоп, Театральное объединение Адыгеи
Разнообразить досуг вы можете в Драматическом театре им. А.С. Пушкина, ведущим свою историю с открытия Пушкинского народного дома в 1900 году.
Официально же театр открылся с выходом постановления Адыгейского обкома ВКП(б) об организации в Майкопе постоянного драмтеатра в 1936 году. Зрители с самого начала полюбили постановки театра: «Бешеные деньги» и «Бесприданницу» Александра Островского, «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого и многие другие спектакли. Во время Великой Отечественной войны фашисты превратили театр в конюшню, но уже в канун Первомая 1943 года в освобожденном Майкопе вновь зажглись огни театральной рампы.
Сегодня в репертуаре театра десятки постановок русской, советской и западноевропейской классики, а также произведений современных драматургов.
Даховский мост
Для знакомства с другой известной достопримечательностью региона нужно отправиться на Старый Даховский мост. Архитектурный памятник расположен практически у самого подножья хребта Уна-Коз на высоте 461,4 метров над уровнем моря.
Еще меньше полувека назад по нему ездили рейсовые автобусы и тяжелые грузовики лесовозов. Говорят, в 1968 году по Даховскому мосту даже проехал танк. Секрет прочности моста, по местной легенде, кроется в обычных куриных яйцах. Станичники утверждают, что в строительный раствор, скрепляющий каменную кладку моста, добавлялся яичный белок, который и обеспечил дополнительную прочность и водонепроницаемость. Сейчас этот мост часто в шутку называют «Яичным».
Гора Фишт
Гора Фишт (в переводе с адыгского «белая голова», «седоглавый») будто мудрый старец хранит в себе множество тайн, которые пытаются разгадать тысячи туристов и ученых. Геологи и археологи считают, что много лет назад на этом месте находился древний океан Тетис, а сама гора была коралловым островом.
Высота горы Фишт — 2867 метров, что делает ее самой высокой горой Лагонакского нагорья. А в безоблачную погоду гору видно из Армавира, Краснодара, Тимашевска и Славянска-на-Кубани.
Следует сказать и про ледники. На Фиште их два — Большой и Малый Фиштинские ледники. Западная часть горы имеет крутую стену, которая дает ход ручью Водопадистый.
Гора Оштен
Если вы неравнодушны к горным приключениям, советуем вам взглянуть и на другую замечательную вершину Западного Кавказа — гору Оштен. Одна из самых доступных и популярных гор заповедника «Лаго-Наки» поднимается на высоту 2804 метра над уровнем моря.
Название горы переводится как «град». Скорее всего, вершина получила свое название из-за частых ураганов с дождем и градом, которые настигают путников у ее подножия. Имейте в виду, что чаще всего погода на Оштене ухудшается днем, а потому планируйте подъем на вершину до полудня.
С вершины открывается удивительная панорама альпийских лугов Лагонакского нагорья, каньонов рек Цице и Курджипс, хребтов Каменное море и Нагой-Чук, гор Фишт и Пшеха-Су.
Водопады Руфабго
Спускаясь в ущелье реки Руфабго, одного из притоков реки Белая, вы найдете одну из самых живописных и известных достопримечательностей адыгейских гор — водопады Руфабго. Свежий воздух, живописный буковый лес и сильные потоки воды, которые то и дело «норовят сорваться» с обрывов вниз, делают ущелье Руфабго настоящей находкой для любителей активного отдыха и приверженцев здорового образа жизни.
Всего вдоль по течению ручья встречается более десяти водопадов и у каждого из них — свои характер и название ( Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум, Каскадный и т.д.).
Первые пять водопадов доступны всем туристам без исключения, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Этот участок тропы оснащен лестницами и перилами, так что преодолеть его не составит труда. Однако чтобы продвинуться дальше по ущелью, вам потребуется специальное альпинистское снаряжение и помощь опытного инструктора.
Крепость Меот
На выезде из поселка Каменномостского в сторону водопадов Руфабго вы встретите Крепость Меот, она же Замок Хаджох. Это атмосферное место своим внешним видом напоминает средневековый замок. Однако не удивляйтесь, узнав, что на самом деле это каменно-кирпичные трубы завода по обжигу известняка, который добывали в расположенном рядом Хаджохском карьере. Да и древним это сооружение назвать нельзя, так как завод построили в конце 20-х годов прошлого века.
И несмотря на такое незамысловатое объяснение, это живописное место определенно заслуживает посещения. Об этом говорят многочисленные фото туристов, которые всегда с энтузиазмом выбирают эту локацию для съемок.
Музей Востока
В Майкопе находится единственный в России музей, который специализируется на искусстве Северного Кавказа. Его по праву называют «вратами искусства Кавказа».
Музей Востока был открыт в 1985 году. Идея его создания принадлежит заведующему отделом истории материальной культуры и древнего искусства Государственного Музея Востока Александру Михайловичу Лескову, руководителю Кавказской археологической экспедиции ГМВ в 1981-1988 на территории Адыгеи.
В результате археологических исследований, которые проводились в районе аула Уляп в 80-х годах прошлого столетия, был обнаружен уникальный комплекс произведений V-VI вв. до н.э., характеризующий культуру меотских племен. Самая значительная находка, которая впоследствии стала своеобразным символом Адыгеи, — серебряный ритон «Пегас» в виде коня с позолоченными крыльями и фризом.
Золотая кладовая Аси Еутых
В 2022 году в Майкопе открылось детище народного художника Адыгеи, мастера-ювелира и оружейника Аси Еутых — золотая кладовая. Находясь в Майкопе, вам обязательно нужно посетить это место и посмотреть украшенные ручными работами мастера залы, полюбоваться одеждой, национальными украшениями, предметами мебели на витринах.
Элементы продуманы и отточены до совершенства. Весь декор нарядных залов ювелир изготовила сама, традиционно использовав звериный стиль, широко представленный в археологических памятниках, найденных в Адыгее. Например, потолок с потайным лабиринтом и крупным рубином в центре создавался около полутора лет. На золоченых колоннах античная лепнина, а лестница между этажами отделана мозаичным орнаментом в технике древней Майкопской культуры.
Лаваш с адыгейским сыром
Про легендарный адыгейский сыр слышали даже те, кто никогда не слышал про саму республику (и вероятно, даже пробовали). Мягкий адыгейский сыр вкусно сочетается с фруктами, овощами, орехами и медом, хорошо подходит в качестве начинки для выпечки. По рецептам с адыгейским сыром готовят как салаты и закуски, так и горячие блюда, например, домашний брюссельский пирог, сабджи или кичри с машем и рисом.
А мы познакомим вас с рецептом незамысловатой закуски, которая подойдет и в качестве основного блюда.
Ингредиенты: лаваш тонкий (150 г), сыр адыгейский свежий (100 г), соль (1 г), зелень укропа (2 г), масло сливочное (20 г)
Свежий адыгейский сыр необходимо размять, посолить, добавить зелень и перемешать.
1 вариант. Тонкий лаваш нарезать на квадраты, на середину каждого выложить примерно столовую ложку сырной массы, завернуть в плоские конверты и обжарить на сковороде гриль с двух сторон на сливочном масле до золотистой корочки.
2 вариант. Придать пласту тонкого лаваша волнообразную форму и разложить начинку. Смазать сверху яйцом и выпекать в жарочном шкафу при температуре 180 в течение 15−20 минут.
Подавать горячим как самостоятельное блюдо или с соусом.
Рецепт взят из книги «Блюда из адыгейского сыра: рецепты здоровья и долголетия» (изд. Министерства культуры республики Адыгея; Майкоп, 2021 год).
Большой праздник — фестиваль Адыгейского сыра
На Кавказе говорят, что долголетие и крепкое здоровье кавказцев связано с землей, на которой они проживают. Действительно, в предгорьях Большого Кавказа хорошая экология, свежий воздух и кристально чистые реки. Именно в Адыгее делают сыр, который ежедневно присутствует в рационе каждого долгожителя. Среди всех существующих сыров в мире адыгейский - самый диетический. Полезные свойства адыгейского сыра способствуют восстановлению здоровья.
Познакомиться поближе с многчисленными сортами адыгейского сыра и продуктами из него можно на большом гастрономическом празднике — Фестивале Адыгейского сыра. Он проходит в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Гостей фестиваля ждет праздничная атмосфера, разнообразная концертная программа, мастер-классы, дегустация, викторины, конкурсы, и, конечно, много адыгейского сыра.
Посмотреть трансляцию фестиваля, который пройдет 16-17 сентября, можно на странице мероприятия «ВКонтакте».