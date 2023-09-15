00:26 (мск), источник: Известия
Рекордная индексация: кому и на сколько повысят пенсии в октябре
За последние 10 лет это станет рекордным повышением выплат.
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В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные пенсии. Всего прибавка к пенсии затронет более 3 млн россиян. Повышение ждет бывших военных и сотрудников МЧС, увеличит выплаты по потере кормильца и за выслугу лет. «Известия» выяснили, кого ждет повышение пенсий и каким оно будет.
Повышение пенсии бывшим военнослужащим, сотрудникам МВД и МЧС
С 1 октября 2023 года бывшие военные и приравненные к ним граждане традиционно получат прибавку к пенсии. В 2023 году выплаты увеличат на 10,5% за счет изменения в 1,105 раза размеров окладов военнослужащих и силовиков. За последние 10 лет это станет рекордным повышением пенсий.
В рублях военные пенсионеры в званиях рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков будут получать на 1,3−2 тыс. рублей больше. Пенсия офицеров (до полковника) возрастет на 2,5−4 тыс. рублей. Повышение коснется также бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, следователей и сотрудников Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, а также МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.
Надбавку получат и те граждане, кто вышел на пенсию по выслуге лет или по другим основаниям, которые установлены законодательством.
Помимо этого военнослужащему положены надбавки, если он: принимал участие в боевых действиях; стал инвалидом в результате службы.
Отметим, что в 2023 году военные пенсии повышались уже дважды: в январе на 8,6%, а в июне, как и у всех неработающих пенсионеров, — еще на 10%.
Повышение пенсии бывшим военнослужащим — участникам СВО
Те из бывших военных, кто вернулся на службу в рамках мобилизации или заключил контракт с Минобороны, будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с октября 2023 года и далее ежемесячно. Указ об этом № 669 от 11.09.2023 подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о россиянах, которые до возвращения на службу получали военные пенсии по выслуге лет. При этом рассчитывать на компенсацию пенсий смогут все, кто заключил контракт с Минобороны на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 года.
Кому положена прибавка к пенсии с 1 октября 2023 года
Среди гражданских пенсионеров на прибавку могут рассчитывать:
По инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет: какие пенсии не повысят в октябре-2023
Некоторых пенсионеров октябрьские надбавки не коснутся. Среди них неработающие получатели страховой пенсии: им выплаты поднимали на 4,8% в январе. В феврале-2023 на 11,9% возросли выплаты и соцнаборы у льготников.
Не стоит ждать прибавки и тем, кто получает социальную пенсию. В том числе повышение не коснется тех, кто получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности или пенсию по потере кормильца: им выплаты повышали на 3,3% в апреле 2023 года.
В октябре 2023 года пенсия для инвалидов I группы составит 14,3 тыс. рублей, а для инвалидов детства — 17,1 тыс. рублей. Инвалидам II группы сохранят пенсию на уровне 7,1 тыс. рублей, а инвалидам III группы — 6 тыс. рублей.
Размер пенсии по потере кормильца в 2023 году сохранится на уровне 6,9 тыс. рублей в случае, если речь идет об одном родителе, и 13,8 тыс. рублей, если человек потерял обоих кормильцев или единственного родителя.
Повышение пенсии в 2024, 2025 и 2026 годах
В 2024 году пенсии и социальные выплаты также будут повышать поэтапно, сроки начисления уже установлены. Для большинства российских пенсионеров уже с 1 января пенсия вырастет на 5,3%. Индексация коснется неработающих пенсионеров, которые получают страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также военных пенсионеров по линии социального фонда.
С 1 февраля 2024 года повышение на 5,3% ждет федеральных льготников — инвалидов всех групп, включая детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны, Героев СССР и РФ
Следующая индексация запланирована на апрель 2024 года. На 4% вырастут социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению граждан. Повышение коснется военных пенсионеров, получающих социальные надбавки, например за иждивенцев, за достижение 80-летнего возраста, за участие в боевых действиях и др.
С 1 августа 2024 года пересчитают пенсии работающим пенсионерам, а в октябре традиционно проиндексируют выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним гражданам.
В 2025 и 2026 годах пенсии по старости проиндексируют дважды. Как пояснил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, это произойдет из-за окончания переходного периода. До 2025 года индексация проводится с 1 января, затем пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год, первые данные по которой появляются в начале года. Поэтому после окончания переходного периода сначала пенсии увеличат с 1 февраля, повторная индексация должна произойти в апреле.