15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: путешествия уменьшают эффективность антибиотиков
Это может влиять не только на конкретного человека, но на популяцию в целом.
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Гарвардские ученые выяснили, что у путешественников значительно сокращается разнообразие кишечной микробиоты, а также повышается резистентность к антибиотикам. При этом во время отдыха они приобретают новые штаммы кишечной палочки, которые филогенетически отличаются от их «родных» штаммов. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Microbe.
Устойчивые к противомикробным препаратам микроорганизмы ответственны за более чем 2,8 миллиона инфекций и 35 тысяч смертей в год только в США. Установлено, что поездки в другие страны способствуют глобальному распространению устойчивости к антибиотикам. Однако оставалось неизвестным, как исходное состояние кишечной микробиоты влияет на риск переноса генов резистентности и ее структурные изменения во время поездки.
Коллектив ученых Гарвардской медицинской школы изучил образцы кала 267 международных путешественников из США, чтобы это выяснить. В общей сложности 101 путешественник (38%) приобрел по крайней мере один из трех целевых микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Кроме того, ученые обнаружили, что по сравнению с исходным состоянием микробиоты после поездок у путешественников сократилось микробное разнообразие, а также резко увеличилась численность организмов семейства Enterobacteriaceae (антибиотикорезистентных микроорганизмов).
Также у 67% добровольцев были обнаружены штаммы кишечной палочки, которых не было в исходном состоянии. Примечательно, что вакцинация от брюшного тифа и употребление нефильтрованной водопроводной воды защищали от заражения новыми штаммами кишечной палочки. Все эти результаты дополнительно подтверждают, что глобальное передвижение отдельных людей может вызывать рост антибиотикорезистентности в популяции. Сейчас ученые заняты разработкой защитных мер, препятствующих заражению.
Недавно ученые выявили гены, устойчивые к лечению от инфекций. В том числе — невосприимчивые к сильным антибиотикам.
Олеся Маевская