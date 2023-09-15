Названы самые распространенные мифы о профессии секретаря

Мы поздравляем всех причастных, а остальных знакомим с самыми распространенными мифами о порой столь незаметной и одновременно значимой профессии.
Главная задача секретаря — не украшать своим присутствием офис, а помогать руководителю в решении множества важных вопросов. Настоящий секретарь — это эрудированный и ответственный профессионал. И хотя многие считают, что миловидная внешность не повредит, красота не первое качество при выборе кандидата на работу.
Конфеты, вино, сыры, деньги, плюшевые игрушки и любая другая «взятка» не сработает, если перед вами — профессиональный секретарь. Он знает, что время начальника ценно, и не предаст свои принципы ни за обаятельную улыбку, ни за бельгийский шоколад. Зато вы можете съесть его, ожидая в приемной свободного «окошка» в расписании босса.
Существует мнение, что для этой работы достаточно среднего школьного образования, а из-за мифа № 1 и вовсе начинает казаться, что секретарем может быть каждый. Да, многие могут ответить на телефонный звонок, сделать отметку в расписании, приготовить кофе, подготовить бумаги для деловой встречи. Для развеивания этого стереотипа достаточно ознакомиться с номенклатурой дел или порядком контроля над распоряжениями руководителя.
Любой адекватный человек вам скажет, что судачество — привычка, присущая человеку, который не ценит чужие границы. И профессия играет здесь десятое значение.
Секретари — это прежде всего офисные работники, оснащенные широким универсальным функционалом, рассчитанным в равной степени как на обеспечение полноценной жизнедеятельности всей организации, так и на непосредственную помощь самому руководителю. Гендерные стереотипы имеют место быть в любой сфере, но все же это пережиток прошлого, а не писаное правило.
Несомненно, должность секретаря в конкретной компании вряд ли предполагает повышение. Однако история знает множество примеров, когда из них получались успешные бизнесмены, чиновники и крупные менеджеры. Дело в том, что участвуя в большинстве организационных процессов организации, секретарь получает бесценный деловой опыт и навыки взаимодействия со многими отделами одновременно.