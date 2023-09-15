18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Молодые матери чаще видят иллюзорные лица
Недавно родившие женщины видят человеческие лица в неодушевленных предметах гораздо чаще других.
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Парейдолия, или парейдолическая иллюзия, возникает при рассмотрении каких-либо неодушевленных объектов. Так, в облаках, домах, машинах и предметах обыденного обихода человек может видеть лица и фигуры. Причем это явление может возникать как у людей с психическими расстройствами, так и у здоровых. Сотрудники Университета Квинсленда в Австралии рассказали, что женщины, которые родили ребенка недавно, чаще видят сформировавшиеся изображения и узоры, чем другие женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
В онлайн-исследовании участвовали 379 женщин, из которых 79 родили в течение прошлых 12 месяцев, 84 только готовились стать матерью, а 216 не были беременны. Ученые показывали разные изображения, чтобы оценить склонность воспринимать образы настоящих людей, а также иллюзорные лица в неодушевленных предметах окружающего мира.
Результаты эксперимента показали, что женщины, у которых недавно появился ребенок (не позднее одного года до проведения исследования), гораздо больше склонны к парейдолии, чем все остальные участницы. Это доказывает, что способность видеть человеческие лица в неодушевленных предметах может меняться на протяжении всей жизни.
Ученые считают, что на повышение склонности к парейдолической иллюзии влияет уровень окситоцина, который отвечает за сокращение матки, стимуляцию лактации, снижение уровня страха и стресса, улучшение настроения и повышение уровня доверия. Вероятно, этот гормон влияет на зрительные процессы, которые ответственны за способность распознавать лица.
Ранее исследование показало, почему женщины страдают мигренью чаще мужчин.
Анна Морозова