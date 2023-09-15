18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лесото обнаружена муха, которая не может летать
Эта удивительная женская особь обладает редуцированными крыльями.
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В декабре 2021 года исследователи Джон Миджли и Бургерт Мюллер отправились в Лесото — единственную страну в мире, чья территория расположена на высоте 1000 метров и более. По словам ученых, по пальцам руки можно пересчитать сколько энтомологов там побывало. Там ученым удалось обнаружить муху, которую идентифицировали как нелетающую. Об этом пишет The Guardian.
Первым местом сбора стал горный курорт Африски на высоте 3050 метров. Но во время экспедиции там пошел дождь, поэтому ловушки, установленные учеными для перехвата насекомых, оказались бесполезными. Тогда ученые прибегли к прочным сетям, которыми водили по кустам, чтобы поймать спрятавшихся там экземпляров.
Бургерту Мюллеру таким образом удалось поймать существо, которое он сначала отнес к разновидности бескрылой бабочки, которую он ранее видел на небольших высотах. Но при внимательном рассмотрении он выяснил, что это именно муха. У нее были жужжальца — органы равновесия, используемые насекомыми во время полета, и короткие маленькие крылышки.
Двое ученых взяли с собой в экспедицию микроскоп и смогли точно определить род загадочной мухи — Atherimorpha. Интересно, что в тот же день они поймали 51 самца Atherimorpha latipennis (вид, открытый в 1956 году, но самка которого никогда не была описана). Найденную самку отнесли к этому же виду. Джон Миджли сказал, что нередко женские особи не летают, но именно в этом семействе ранее не было примеров.
Поскольку о жизненном цикле Atherimorpha latipennis ничего не известно, ученые могли только строить обоснованные догадки о том, почему самка потеряла способность летать. Исследователи говорят, что у полета гораздо больше преимуществ, однако чтобы отрастить крылья нужно больше энергии, чем для ходьбы. Поэтому у найденного вида мух крылья могли редуцироваться.
Ученые считают, что открытие поможет отследить, как менялись виды в ходе эволюции. «Понимание морфологии видов с ограниченным ареалом помогает нам предсказать, как они будут реагировать на изменения в окружающей среде. Если бы мы знали только о самцах, мы могли бы интерпретировать это как вид, который мог бы легко перемещаться в ответ на изменение климата. Знание того, что это не так, может помочь нам защитить находящуюся под угрозой исчезновения экосистему», — заключили исследователи.
Ранее ученые рассказали, почему мухи и комары в августе и сентябре больно кусаются.
Анна Морозова