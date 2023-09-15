15:11 (мск), источник: Аргументы и факты
Конюхов побил мировой рекорд, поднявшись выше 4,7 тыс. м на паралете
Полет стартовал в Приэльбрусье на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря.
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Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин поставили новый мировой рекорд по высоте полетов на паралете. Они поднялись на высоту 4 728 м в Приэльбрусье. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов.
По словам главы штаба, предыдущий рекорд для паралета-двойки установили венгерские пилоты в 2003 году. Они поднялись на высоту 4 575 м.
Конюхов и Потапкин стартовали с плато у подножья Эльбруса на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря. За два с половиной часа они поднялись на высоту 4,5 тыс. м, после чего начали работать на рекорд.
«После достижения рекордной высоты пилоты приземлились на плато, где базировался лагерь экспедиции, чувствуют себя отлично, хотя полет проходил без использования кислородного оборудования», — сказал Оскар Конюхов.
По его словам, рекорд официально зарегистрируют в ближайшее время. Федор Конюхов и Игорь Потапкин планируют вернуться в Приэльбрусье в следующем году, чтобы подняться на высоту 6 тыс. метров.