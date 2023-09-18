18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: какаду делают уникальные барабанные палочки
И не случайно выбирают материал для своих музыкальных инструментов.
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Самцы черных какаду при изготовлении музыкальных инструментов выбирают материал, исходя из индивидуальных предпочтений. Орнитологи выяснили, что некоторые представители этого вида создают барабанные палочки только из веток, а другие — из оболочек твердых плодов. Кроме того, ученые Австралийского национального университета выявили индивидуальные различия в размерах. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Черные какаду (Probosciger aterrimus) научились общаться с сородичами необычным способом. Во время брачного периода они берут ветку или твердую оболочку плода гревиллеи и стучат ими по стволу дерева (нередко они просто бьют лапкой). Получающийся громкий звук обозначает границы территории и привлекает самок. У каждого самца получается индивидуальный ритм. Как правило, для такого дела на определенной площади существует несколько растений, между которыми птицы переносят барабанные палочки.
Для того, чтобы узнать, как создаются музыкальные инструменты, команда исследователей отправилась в национальный парк Кутини-Пайяму, расположенный на полуострове Кейп-Йорк. Там находится 256 барабанных палочек, 227 из которых сделаны из веток, а 29 — из оболочек плодов.
Затем команда оценила индивидуальные предпочтения черных какаду по материалам для барабанных палочек и их обработке. Оказалось, что самцы чаще используют инструменты из оболочек плодов вместе с деревянными, если их соседи пользуются только одним видом.
При том, что многие самцы барабанили только деревянными палочками, лишь у одной особи из 14 инструментов, найденных под деревом, 13 были сделаны из оболочек плодов. Это доказывает, что предпочтения самцов при выборе материала для инструментов не случайны. Их длина и хорда также отличались от особи к особи. Похожие закономерности были выявлены для музыкальных инструментов, использовавшихся какаду в течение одного сезона, причем в данном случае добавилась разница в ширине и массе.
Результаты исследования показывают, что у самцов черных какаду есть индивидуальные предпочтения при выборе того, из чего они изготовят музыкальные инструменты. Кроме того, разные особи предпочитают барабанные палочки различных длин и размеров. Ученые подчеркнули, что в парке, где проживают птицы, достаточно много разнообразных деревьев. Поэтому отличия не связаны с дефицитом материалов.
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Анна Морозова