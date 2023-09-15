Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Спецоперация на Украине
17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Флориды вылупились шесть детенышей комодских варанов

Специалисты планируют показать их публике уже этой осенью.

Источник: ZooTampa at Lowry Park

UPI передает, что Зоопарк Лоури-парка из Флориды объявил о вылуплении шести комодских варанов (гигантских индонезийских варанов, или комодских драконов). Представители этого исчезающего вида пресмыкающихся известны как крупнейшие в мире ящерицы.

Сотрудники зоопарка заявили, что вылупление трех самок и трех самцов знаменует собой важную веху в сохранении вида. Они добавили, что малыши появятся перед публикой, когда окрепнут.

«Этот выводок является результатом многолетней работы команды герпетологов зоопарка, — заявили специалисты. — Когда они вырастут, они могут достичь более 4 метров в длину и весить более 100 килограммов».

Гигантский индонезийский варан — это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых. Темпы размножения этой особи довольно медленные: 20 яиц откладываются в гнездо, после чего проходит процесс инкубации в течение семи-восьми месяцев.

Комодским варанам требуется от 8 до 9 лет, чтобы созреть, а их продолжительность жизни превышает 30 лет. В дикой природе ареал вида сильно сократился из-за человеческой деятельности, его внесли в Международный союз охраны природы со статусом «Уязвимый».

Недавно в московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов — сумеречных животных, особенно активных ближе к ночи.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости