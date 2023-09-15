17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Флориды вылупились шесть детенышей комодских варанов
Специалисты планируют показать их публике уже этой осенью.
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UPI передает, что Зоопарк Лоури-парка из Флориды объявил о вылуплении шести комодских варанов (гигантских индонезийских варанов, или комодских драконов). Представители этого исчезающего вида пресмыкающихся известны как крупнейшие в мире ящерицы.
Сотрудники зоопарка заявили, что вылупление трех самок и трех самцов знаменует собой важную веху в сохранении вида. Они добавили, что малыши появятся перед публикой, когда окрепнут.
«Этот выводок является результатом многолетней работы команды герпетологов зоопарка, — заявили специалисты. — Когда они вырастут, они могут достичь более 4 метров в длину и весить более 100 килограммов».
Гигантский индонезийский варан — это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых. Темпы размножения этой особи довольно медленные: 20 яиц откладываются в гнездо, после чего проходит процесс инкубации в течение семи-восьми месяцев.
Комодским варанам требуется от 8 до 9 лет, чтобы созреть, а их продолжительность жизни превышает 30 лет. В дикой природе ареал вида сильно сократился из-за человеческой деятельности, его внесли в Международный союз охраны природы со статусом «Уязвимый».
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Олеся Маевская