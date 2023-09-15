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22:37 (мск), источник: Известия

Собянин сообщил о планах открыть магазины «Сделано в Москве»

Более 3 тыс. брендов стали за год участниками программы «Сделано в Москве». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 15 сентября, в своем Telegram-канале.

Источник: Сергей Собянин

Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр напомнил, что столичные компании представлены на платформе «сделановмоскве.рф», передает агентство городских новостей «Москва».

Он рассказал, что за год онлайн-шоурум посетили больше 2 млн уникальных покупателей. По словам градоначальника, программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. На Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркете» появились брендированные витрины. Он отметил, что к ней присоединились такие знаковые бренды, как комбинат «Добрынинский» и завод «Москвич», пишет «Москва 24».

Собянин добавил, что в ближайших планах — выход в крупные торговые сети и открытие собственных магазинов «Сделано в Москве».

В августе мэр столицы сообщил, что в Москве объем промышленного производства вырос на 9% в первом полугодии 2023 года. По словам чиновника, у обрабатывающей промышленности рост составил 9,8%.

В частности, отличную динамику продемонстрировали компании, которые занимаются выпуском лекарств, продовольственных товаров и текстиля.

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