Собянин сообщил о планах открыть магазины «Сделано в Москве»

Мэр напомнил, что столичные компании представлены на платформе «сделановмоскве.рф», передает агентство городских новостей «Москва».
Он рассказал, что за год онлайн-шоурум посетили больше 2 млн уникальных покупателей. По словам градоначальника, программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. На Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркете» появились брендированные витрины. Он отметил, что к ней присоединились такие знаковые бренды, как комбинат «Добрынинский» и завод «Москвич», пишет «Москва 24».
Собянин добавил, что в ближайших планах — выход в крупные торговые сети и открытие собственных магазинов «Сделано в Москве».
В августе мэр столицы сообщил, что в Москве объем промышленного производства вырос на 9% в первом полугодии 2023 года. По словам чиновника, у обрабатывающей промышленности рост составил 9,8%.
В частности, отличную динамику продемонстрировали компании, которые занимаются выпуском лекарств, продовольственных товаров и текстиля.