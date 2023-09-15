Главные новости недели

18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный
Первый за четыре года саммит в разных форматах продлился больше пяти часов.
ЦБ повысил ключевую ставку до 13%
Аналитики оценили влияние решения Банка России на рубль.
Самолет «Уральских авиалиний» сел на пшеничном поле
Пилот судна объяснил, почему было принято такое решение.
Назначен новый глава Росавиации
Новым главой ведомства стал замруководителя Дмитрий Ядров, работающий в агентстве с 2019 года.
Суд приговорил Олега Митволя к четырем с половиной годам колонии
Экс-замглавы Росприроднадзора признали виновным в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.
Владимир Путин выступил на ВЭФ-2023 во Владивостоке
Президент России высказался о курсе рубля, уехавших, капиталах и развитии Дальнего Востока.