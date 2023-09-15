Корабль «Союз МС-24» прибыл на МКС

Ракета взлетела со стартовой площадки № 31 на Байконуре в 18.44 мск. Через несколько минут она вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от её третьей ступени и начал самостоятельный полёт к МКС.
Кононенко, который также является командиром российского отряда космонавтов, совершает уже пятый полёт в своей карьере. Чуб и О’Хара летят в космос впервые. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О’Хара — полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Его миссия продлится 375 суток, а суммарный налёт после этого составит 1111 дней.
Для россиян запланировано около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Экипаж «Союза МС-24» сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на «Союзе МС-22». На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили «Союзом МС-23», на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.
Также на МКС сейчас работает экипаж американского корабля Crew Dragon (миссия Crew-7), в который входят россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
«Союз МС-24» стал уже пятым кораблём в рамках соглашения «Роскосмоса» и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблём стал «Союз МС-22» с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, которого сейчас уже сменил Борисов.
В первой половине 2024 года, американка Трейси Дайсон полетит на «Союзе МС-25», а в экипаж Crew Dragon войдёт россиянин Александр Гребёнкин. В дальнейшем в соглашение могут добавить и дополнительные полёты, ранее как «Роскосмос», так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.