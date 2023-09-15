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15 сентября, источник: Известия

Глава Роскосмоса рассказал о причине крушения «Луны-25»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась вследствие того, что акселерометры не передали информацию, нужную для выключения двигателя. Об этом 15 сентября рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

Основная причина аварии подтверждена … это то, что корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометров.

Юрий Борисов
глава Роскосмоса

Данный прибор показывает изменения скорости станции. Авария произошла из-за того, что акселерометры не включились.

Комиссия по выяснению причин крушения «Луны-25» детально разбирается, почему такое могло произойти. По словам главы «Роскосмоса», существует около 16 версий, 11 из которых уже проверили.

Он также добавил, что комиссия завершит свою работу в конце сентября, после чего результаты расследования будут донесены до общественности.

«Но самое главное, мы должны сделать выводы, не складывать руки, а продолжать исследования. Мы намерены это сделать», — отметил Борисов.

Он подчеркнул, что космическая миссия не прошла зря. «Роскосмос» получил достаточно положительные результаты, связанные с перелетом к Луне и с маневрированием.

«Всё это тоже будет учтено при миссиях “Луны-26” и “Луны-27”», — заключил Борисов.

Первые слова поддержки после крушения он получил от директора NASA Билла Нельсона.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б». Событие стало первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

После сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту станция столкнулась с поверхностью Луны и прекратила свое существование.

Тем не менее, несмотря на внештатную ситуацию, «Луна-25» успела передать собранные материалы о лунной поверхности.

Справка
«Луна-25» погибла. Что нужно знать о потерпевшей крушение миссииСтанция, разбившаяся о поверхность спутника Земли, должна была совершить посадку с 21 по 24 августа. Она была нацелена на малоизученный Южный полюс Луны
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