Глава Роскосмоса рассказал о причине крушения «Луны-25»

Данный прибор показывает изменения скорости станции. Авария произошла из-за того, что акселерометры не включились.
Комиссия по выяснению причин крушения «Луны-25» детально разбирается, почему такое могло произойти. По словам главы «Роскосмоса», существует около 16 версий, 11 из которых уже проверили.
Он также добавил, что комиссия завершит свою работу в конце сентября, после чего результаты расследования будут донесены до общественности.
«Но самое главное, мы должны сделать выводы, не складывать руки, а продолжать исследования. Мы намерены это сделать», — отметил Борисов.
Он подчеркнул, что космическая миссия не прошла зря. «Роскосмос» получил достаточно положительные результаты, связанные с перелетом к Луне и с маневрированием.
«Всё это тоже будет учтено при миссиях “Луны-26” и “Луны-27”», — заключил Борисов.
Первые слова поддержки после крушения он получил от директора NASA Билла Нельсона.
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б». Событие стало первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.
После сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту станция столкнулась с поверхностью Луны и прекратила свое существование.
Тем не менее, несмотря на внештатную ситуацию, «Луна-25» успела передать собранные материалы о лунной поверхности.