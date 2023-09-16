Конюхов побил рекорд, поднявшись выше 4,7 тыс. м на паралете Полет стартовал в Приэльбрусье на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря
Фоторепортажи
16Жара в мире
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
04:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В НИИ Минздрава сообщили о сокращении потребления нелегального алкоголя в РФ

В Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ сообщили о существенном сокращении потребления нелегального алкоголя в стране.

Источник: РИА "Новости"

«Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году — 25,3%», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе НИИ.

Также, согласно данным НИИ Минздрава, в России снижается и расчетное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021-м и 4,9 литра в 2022-м годах.

«Можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране», — добавили в научно-исследовательском институте.

В декабре прошлого года Госсовет Татарстана одобрил проект федерального закона, которым предлагается ужесточить наказание для нелегальных продавцов технического спирта, местные депутаты назвали это важным шагом в борьбе с нелегальным алкоголем. Одобренный законопроект направлен на рассмотрении Госдумы. Согласно действующему законодательству РФ, продавцов технического спирта могут подвергнуть штрафу в размере не более 2 тыс. руб., в то время как за продажу контрафактного пищевого алкоголя санкции достигают 50 тыс. руб. В татарстанском парламенте считают, что необходимо увеличить штрафы за реализацию непищевой алкогольной продукции — до 30 тыс. руб.

Александр Кислов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу назвал главную задачу армии в ходе СВО
КНР просит разъяснить слова Подоляка о слабом интеллекте китайцев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье