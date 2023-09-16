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Спецоперация на Украине
08:57 (мск), источник: Коммерсантъ

МККК ведет поиск пропавших на Украине россиян

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет работу по поиску пропавших на территории Украины россиян, заявил глава делегации организации в Москве Борис Мишель. По его словам, МККК получает списки от разных представителей властей, в том числе от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Источник: РИА "Новости"

«Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно», — рассказал Мишель в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что МККК получил уже 13 тыс. запросов о поиске россиян и украинцев.

«Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников», — добавил Борис Мишель.

С мая Российский Красный Крест стал предоставлять материальную помощь — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных сел вглубь региона. Ранее такая помощь предоставлялась только переселенцам с Украины и присоединенных российских территорий.

Лаура Кеффер

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