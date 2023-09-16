МККК ведет поиск пропавших на Украине россиян

«Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно», — рассказал Мишель в интервью «РИА Новости».
Он уточнил, что МККК получил уже 13 тыс. запросов о поиске россиян и украинцев.
«Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников», — добавил Борис Мишель.
С мая Российский Красный Крест стал предоставлять материальную помощь — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных сел вглубь региона. Ранее такая помощь предоставлялась только переселенцам с Украины и присоединенных российских территорий.