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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский министр предложила обучать школьников готовить еду

В школьные занятия следует вернуть уроки приготовления пищи, чтобы французские многодетные семьи могли избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды. Это один из способов, с помощью которого министр Оливия Грегуар в интервью газете Sud Ouest предложила справляться с высокой продовольственной инфляцией.

Источник: AP 2023

По ее словам, для бабушек стало большой проблемой учить своих внуков готовить, а школьные занятия могли бы помочь частично разгрузить их. Министр напомнила, что в семейном бюджете основные статьи расходов — это энергия, транспорт и продукты питания. Власти сделали акцент на энергоносителях и топливе, а также увеличили пособия и минимальный доход.

Также Грегуар указала, что правительство ввело бесплатные завтраки в школах более чем в двух тысячах коммун и питание стоимостью один евро. С августа в супермаркетах выросло количество специальных предложений на школьные принадлежности, а пособие на школьные нужды было увеличено дважды за восемнадцать месяцев.

По данным Национального института статистики Франции (Insee), инфляция во Франции в августе составила 4,8 процента в годовом выражении, при этом рост цен на продовольственные товары достиг 11,1 процента. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что курс на национализацию производств и борьбу с изменением климата не позволит быстро опустить рост цен до того уровня, на котором он находился до пандемии COVID-19.

В пятницу Центробанк России пересмотрел прогноз по инфляции к концу года в сторону увеличения. Согласно новым данным, рост цен достигнет 6−7 процентов (ранее 5−6,5 процента), причем сильнее всего эффект ослабления рубля будет заметен к концу года.

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