Минздрав поручил регионам готовиться к масочному режиму в больницах

Оперштаб Минздрава России поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы и возможность введения масочного режима для врачей. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, в России наблюдается определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах. В то же время Кузнецов подчеркнул, что «в целом, эпидобстановка сегодня стабильная».
«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае роста заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа — настоятельно рекомендуем гражданам ее пройти», — добавил помощник министра.
Ранее 16 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РБК, что в отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19. «Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», — добавили в ведомстве.
В этот же день стало известно, что в здании правительства России на Краснопресненской набережной в Москве с 18 сентября начнут действовать ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, возобновится использование масок, будет сокращено количество посетителей и командировок сотрудников.
Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. Так, если в начале августа в России выявляли около 3 тыс. зараженных в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости увеличился до 7688 выявленных случаев (рост за неделю на 49,2%). В конце августа ВОЗ также предупреждала о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире.