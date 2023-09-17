Конюхов побил рекорд, поднявшись выше 4,7 тыс. м на паралете Полет стартовал в Приэльбрусье на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
13:00 (мск), источник: ТАСС

Умер режиссер Александр Хван

Ему было 65 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режиссер Александр Хван, известный по фильмам «Дюба-дюба» и «Кармен», умер в возрасте 65 лет. Об это сообщила ТАСС его агент и жена Елена Хван.

«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти режиссера.

Режиссер и друг постановщика Григорий Константинопольский на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал, что Хван умер после продолжительной болезни.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой). Известность получил в 1992 году после фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, включая Каннский. Среди других известных его фильмов — «Кармен» и «Умирать легко».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин отреагировал на высказывания Трампа о том, что тот смог бы урегулировать украинский конфликт в течение суток
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
кино