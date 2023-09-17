13:00 (мск), источник: ТАСС
Умер режиссер Александр Хван
Ему было 65 лет.
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режиссер Александр Хван, известный по фильмам «Дюба-дюба» и «Кармен», умер в возрасте 65 лет. Об это сообщила ТАСС его агент и жена Елена Хван.
«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти режиссера.
Режиссер и друг постановщика Григорий Константинопольский на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал, что Хван умер после продолжительной болезни.
Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой). Известность получил в 1992 году после фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, включая Каннский. Среди других известных его фильмов — «Кармен» и «Умирать легко».