Москвичам пообещали рекордно теплый конец следующей недели

«Сентябрь продолжает радовать жителей большей части нашей страны комфортным теплом. Например, в Центральной России среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы, а осадков за 2 недели выпало всего около 5%. Но то, что ожидает нас в конце следующей недели — выше всякой похвалы и тянет на сенсацию — такого в природе не было почти 100 лет», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что начало семидневки получится немного сумбурным. В зоне размытого холодного фронта облаков станет больше, и кое-где даже может брызнуть незначительный дождь, который особо погоды не испортит. Тем не менее показания термометров повысятся в понедельник до плюс 16 — плюс 21, во вторник до плюс 17 — плюс 22. В среду немного похолодает и без кратковременного дождя не обойдется, после полудня не выше плюс 15 — плюс 20.
«Центр некогда скандинавского антициклона-трасформера передислоцируется в Оренбуржье, и на просторах большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири раскинется гигантская империя высокого атмосферного давления, юго-восточная тяга ветров которого будет интенсивно качать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь. В результате такой мощной адвекции тепла, на фоне малооблачной погоды, воздух начнет раскаляться с каждым днем. Если в четверг будет плюс 18 — плюс 23, то в пятницу уже плюс 21 — плюс 26, а в выходные столбики термометров будут уверенно штурмовать 25-градусную высоту, по региону от плюс 22 до плюс 27, что соответствует многолетнему климату июля месяца», — рассказал синоптик.
Метеоролог отметил, что по ночам воздух не остынет ниже плюс 9 — плюс 14.
«При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет повторен или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице плюс 25,4», — рассказал он.
Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, такого рода вторжения субтропического тепла в эти дни сентября случаются крайне редко. Так, около плюс 20 в это время в Москве бывает не чаще 1 раза в 9−10 лет, а 25-градусное тепло радует жителей столицы всего лишь 1 раз за целое столетие. Метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету на период с 21 по 27 сентября, что спровоцирует ложное пробуждение природы.
«В последние дни сентября осень вернет свои позиции, причем сделает это очень резко: зарядят дожди, температура воздуха по ночам понизится до плюс 4 — плюс 9, днем с трудом плюс 10 — плюс 15. С наступлением октября начнется золотая осень», — заключил Тишковец.