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11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 18 сентября

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В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам
Наличие дисциплинарного взыскания — не повод лишать работника премии, считает ведомство.

Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
За время контрнаступления Украина потеряла много людей, но при этом не добилась большого успеха, заявил американский предприниматель.

В России улучшат условия погашения просроченных кредитов
Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку.

Торговый оборот России и США установил новый антирекорд
Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций.

В России предложили ввести транспортный демпфер
Речь идет о компенсации перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов.

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