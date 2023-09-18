11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 18 сентября
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В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам
Наличие дисциплинарного взыскания — не повод лишать работника премии, считает ведомство.
Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
За время контрнаступления Украина потеряла много людей, но при этом не добилась большого успеха, заявил американский предприниматель.
В России улучшат условия погашения просроченных кредитов
Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку.
Торговый оборот России и США установил новый антирекорд
Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций.
В России предложили ввести транспортный демпфер
Речь идет о компенсации перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов.