В зоопарке Флориды вылупились шесть детенышей комодских варанов Специалисты планируют показать их публике уже этой осенью
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
16Жара в мире
Главное
Главные новости к вечеру 18 сентября
18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нашествия морских вшей и медуз губят шотландские лососевые фермы

Это влияет не только на импорт продукта, но и на экспорт по всему миру.

Источник: Freepik

Шотландское высокогорье является одним из самых впечатляющих и нетронутых мест дикой природы в Великобритании, привлекающих туристов со всего мира. Там же расположено огромное количество ферм, занятых выращиванием и обработкой лосося. Как передает The Guardian, новое исследование благотворительной веганской кампании Viva! подчеркивает, что паразиты губят интенсивное производство рыбы в высокогорье.

Участники организации установили камеры с подводными дронами на лососевых фермах, принадлежащих крупнейшим производителям Шотландии. Они зафиксировали «чудовищные» нашествия морских вшей (Lepeophtheirus Salmonis) и полчищ медуз. L. Salmonis питаются кожей лосося и потенциально смертельны для рыбы. Обычно их устраняют специальными лекарствами или физическими методами, включая купанием рыбы в пресной воде.

Лососевые фермы обеспечивают продукцией не только британские магазины, но и производят ее на экспорт, потому проблема с паразитами очень серьезная. Было выявлено, что рыба компании Mowi (крупнейшего в мире поставщика лосося) заражена морскими вшами. По официальным данным фермы, среднее недельное количество взрослых особей морских вшей в 2023 году на одну рыбу составляло от 0,03 до 5,4. Лечение инвазий начинают, когда на рыбу приходится в среднем от 0,5 до одной взрослой особи вши.

Съемки на лососевой ферме Баккафрост также показали заражение Lepeophtheirus Salmonis. По официальным данным фермы, среднее недельное количество взрослых морских вшей в 2023 году на одну рыбу составляло от 0 до 2,14. На съемках трех ферм компании Scottish Sea Farms в Лох-Кишорне были обнаружены морские вши и стаи медуз.

В марте благотворительная организация WildFish предупредила, что шотландская рыбоводческая отрасль не может сдерживать паразитов морских вшей на фермах с открытыми сетями. Было обнаружено, что 132 из 192 действующих ферм по крайней мере один раз нарушили ограничения по морским вшам, предусмотренные отраслевым кодексом.

В прошлом году смертность лосося на рыбных фермах в Шотландии почти удвоилась из-за растущего уровня болезней, паразитов и цветения медуз.

Особую угрозу представляют микромедузы, которые могут быть связаны с потеплением океанов: они закупоривают или смертельно жалят рыб в жабры. Компания Salmon Scotland, которая представляет производителей, заявила, что фермы прилагают все усилия, чтобы контролировать численность паразитов. Она отметила, что на сокращение численности рыбы влияют различные факторы, в том числе, качество речной воды.

По сообщениям компании Scottish Sea Farms, недавнее количество морских вшей на трех ее фермах в Лох-Кишорне было низким: в среднем 0,18 взрослых особей на рыбу. В сообщении также говорится, что в июне было обнаружено большое количество микромедуз, которые успели выловить до нанесения вреда лососю. Генеральный директор Bakkafrost заявил, что компания вложила значительные средства в новые технологии борьбы с морскими вшами: в Шотландии на двух судах установлены большие резервуары для очистки пресной воды.

Некоторые представители лососевой отрасли считают, что строительство рыбных ферм на суше может решить такие проблемы, как нашествие паразитов.

В мае AquaCultured Seafood обнародовала предложения по созданию первой в Великобритании наземной фермы в Гримсби — объекта стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов (почти 9 миллиардов рублей) с 50 резервуарами для выращивания 5 тысяч тонн лосося в год.

Недавно в Великие озера Америки вернулась «рыба-вампир». Ее популяция возросла после начала пандемии.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости