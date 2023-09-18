18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нашествия морских вшей и медуз губят шотландские лососевые фермы
Это влияет не только на импорт продукта, но и на экспорт по всему миру.
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Шотландское высокогорье является одним из самых впечатляющих и нетронутых мест дикой природы в Великобритании, привлекающих туристов со всего мира. Там же расположено огромное количество ферм, занятых выращиванием и обработкой лосося. Как передает The Guardian, новое исследование благотворительной веганской кампании Viva! подчеркивает, что паразиты губят интенсивное производство рыбы в высокогорье.
Участники организации установили камеры с подводными дронами на лососевых фермах, принадлежащих крупнейшим производителям Шотландии. Они зафиксировали «чудовищные» нашествия морских вшей (Lepeophtheirus Salmonis) и полчищ медуз. L. Salmonis питаются кожей лосося и потенциально смертельны для рыбы. Обычно их устраняют специальными лекарствами или физическими методами, включая купанием рыбы в пресной воде.
Лососевые фермы обеспечивают продукцией не только британские магазины, но и производят ее на экспорт, потому проблема с паразитами очень серьезная. Было выявлено, что рыба компании Mowi (крупнейшего в мире поставщика лосося) заражена морскими вшами. По официальным данным фермы, среднее недельное количество взрослых особей морских вшей в 2023 году на одну рыбу составляло от 0,03 до 5,4. Лечение инвазий начинают, когда на рыбу приходится в среднем от 0,5 до одной взрослой особи вши.
Съемки на лососевой ферме Баккафрост также показали заражение Lepeophtheirus Salmonis. По официальным данным фермы, среднее недельное количество взрослых морских вшей в 2023 году на одну рыбу составляло от 0 до 2,14. На съемках трех ферм компании Scottish Sea Farms в Лох-Кишорне были обнаружены морские вши и стаи медуз.
В марте благотворительная организация WildFish предупредила, что шотландская рыбоводческая отрасль не может сдерживать паразитов морских вшей на фермах с открытыми сетями. Было обнаружено, что 132 из 192 действующих ферм по крайней мере один раз нарушили ограничения по морским вшам, предусмотренные отраслевым кодексом.
Особую угрозу представляют микромедузы, которые могут быть связаны с потеплением океанов: они закупоривают или смертельно жалят рыб в жабры. Компания Salmon Scotland, которая представляет производителей, заявила, что фермы прилагают все усилия, чтобы контролировать численность паразитов. Она отметила, что на сокращение численности рыбы влияют различные факторы, в том числе, качество речной воды.
По сообщениям компании Scottish Sea Farms, недавнее количество морских вшей на трех ее фермах в Лох-Кишорне было низким: в среднем 0,18 взрослых особей на рыбу. В сообщении также говорится, что в июне было обнаружено большое количество микромедуз, которые успели выловить до нанесения вреда лососю. Генеральный директор Bakkafrost заявил, что компания вложила значительные средства в новые технологии борьбы с морскими вшами: в Шотландии на двух судах установлены большие резервуары для очистки пресной воды.
В мае AquaCultured Seafood обнародовала предложения по созданию первой в Великобритании наземной фермы в Гримсби — объекта стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов (почти 9 миллиардов рублей) с 50 резервуарами для выращивания 5 тысяч тонн лосося в год.
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Олеся Маевская