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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Садовник из Англии вырастил 9-килограммовый лук

Его планируют зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса.

Как передает UPI, садовник Гарета Гриффин презентовал на Осеннем цветочном шоу в Харрогите гигантский лук. Организаторы мероприятия считают, что это новый мировой рекордсмен.

Луковица весит 19,77 фунтов (8,9 килограмм). Предыдущий рекорд был установлен участником Тони Гловером в 2014 году — 18,68 фунтов (8,4 килограмма).

Многослойный рекордсмен выставлен в «съедобном павильоне» выставки вместе с другими гигантскими овощами, в том числе капустой, огурцом и морковью. Организаторы намерены связаться с представителями Книги рекордов Гиннеса, чтобы проверить лук Гриффина на возможность внесения в список рекордсменов.

Ранее гигантская клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ягода выросла рекордно большой из-за холодного января и февраля.

Олеся Маевская

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