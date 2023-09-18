17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Садовник из Англии вырастил 9-килограммовый лук
Его планируют зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса.
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Как передает UPI, садовник Гарета Гриффин презентовал на Осеннем цветочном шоу в Харрогите гигантский лук. Организаторы мероприятия считают, что это новый мировой рекордсмен.
Луковица весит 19,77 фунтов (8,9 килограмм). Предыдущий рекорд был установлен участником Тони Гловером в 2014 году — 18,68 фунтов (8,4 килограмма).
Многослойный рекордсмен выставлен в «съедобном павильоне» выставки вместе с другими гигантскими овощами, в том числе капустой, огурцом и морковью. Организаторы намерены связаться с представителями Книги рекордов Гиннеса, чтобы проверить лук Гриффина на возможность внесения в список рекордсменов.
Ранее гигантская клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ягода выросла рекордно большой из-за холодного января и февраля.
Олеся Маевская