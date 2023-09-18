14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Железная маска»: самые знаменитые узники Бастилии
Писатель Вольтер, строитель крепости-тюрьмы и еще три известных заключенных.
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18 сентября 1869 года во французскую королевскую тюрьму привезли человека, лицо которого было скрыто железной маской. На самом деле она была сделана из черного бархата, а о мужчине, остающимся неизвестным до сих пор, начали ходить слухи. Если верить одному из предположений, это был незаконный брат или даже брат-близнец французского короля Людовика ХIV. Несмотря на то, что ни одну из версий невозможно проверить, таинственный персонаж навсегда останется в истории Франции и самой Бастилии.
Вспоминаем самых знаменитых узников крепости-тюрьмы, чьи имена помнят до сих пор.
1. Самый первый узник.
Иронично, но первым заключенным стал строитель Бастилии — прево Гюго Обрио. Дело в том, что недоброжелатели старались очернить его в глазах герцога Анжуйского. И вот они нашли повод: узнали, что Обрио слишком усердно добивается привилегий для евреев парижского гетто.
В итоге строителя обвинили в развратной жизни и сожительстве с еврейкой. Но на эшафоте Обрио встал на колени перед парижским епископом и ректором университета, моля о пощаде. Поэтому было решено сохранить ему жизнь и заключить в крепость.
2. Философ-рецидивист.
Франсуа-Мари Аруэ, известный как писатель Вольтер, заключали в крепость дважды.
В первый раз за памфлет, в котором намекалось на распутство любовницы регента. Однако потом выяснилось, что Вольтер не имел отношения к этим строчкам и в свое оправдание сказал, что «не мог написать таких плохих стихов». Регенту не понравилось такое объяснение, поэтому писателя посадили за решетку.
Во второй раз в Бастилию мыслителя привела ссора и дуэль с шевалье-де Роганом.
3. Насильник и похититель.
Маркиз де Сад, политик, писатель и философ, не раз обвинялся в изнасилованиях и похищениях. Также он известен тем, что регулярно сбегал из тюрем, в которым в общей сложности провел около 30 лет.
В Бастилию де Сада перевели из Венсенской тюрьмы, где, по ходатайству его семьи, строгие правила для него были смягчены. Философа хорошо кормили, а во время трапезы заключенному было разрешено пользоваться ножом.
Однажды де Сан стал недоволен качеством вина и повесил на двери своей темницы табличку, на которой написал, что комендант поит его некачественным алкоголем. Тому пришлось написать жене-де Сада, чтобы она прислала любимый напиток узника.
4. Талантливый финансист.
Никола Фуке в первые годы правления Людовика XIV был одним из самых могущественных и богатых людей Франции. К 30 годам он сделал головокружительную карьеру, но был очень наивным и подумать не мог, что против него строят заговор сам король и его советник Кобре.
Когда Фуке устроил в одном из своих замков пышное пиршество с приглашенным королем, знатного гостя потрясло богатство казначея. Он отверг подарок в виде поместья и решил его отобрать.
Финансиста приговорили к смертной казни в Бастилии, но за него заступились писатели и деятели искусства. После суда большинством голосов было решено выслать узника за пределы Франции, но король настоял на пожизненное заточение в крепости-тюрьме. Первое время ему запрещалось писать письма родным и видеться с кем-либо. Только через несколько лет Фуке разрешили гулять по крепости и встречаться с родственниками. В одно из таких свиданий мужчина упал без чувств на руки сына и скончался от сердечного приступа.
5. Неудачливый шутник.
В Париже, на улице Святого Иакова, находилась иезуитская школа — Клермонтская коллегия. В 1674 году, по случаю очередной победы в войне Голландией, ученики профессора Клермонтской коллегии написали трагедию и пригласили Людовика XIV присутствовать на премьере. Королю настолько понравилось выступление, что он решил переименовать учебное заведение. На следующий день деревянная табличка была заменена на мраморную плиту с надписью: «Коллегия Людовика Великого».
Один из студентов, шестнадцатилетний юноша Франсуа Сельдон, заметив перемены, пошутил, что профессоры слишком рьяно пытаются угодить королю. На двери коллегии фонарщик, по просьбе Франсуа, повесил табличку с латинским двустишием:
"Нечестивое племя! Иисусу предпочитаете вы лилии,
Вместо Бога поклоняетесь вы королю".
За это он поплатился 30-летним заточением в Бастилии. После освобождения бывшему студенту запрещалось говорить о заточении, в противном случае ему грозило возвращение в тюрьму.
Анна Морозова