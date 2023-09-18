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15:45 (мск), источник: Газета.Ру

В Турции с помощью взрывчатки одновременно снесли девять многоэтажек

В Турции из-за последствий землетрясений снесли девять 15-этажных домов. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

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Инцидент произошел в городе Малатья, в районе Ешилтепе. С помощью 1660 килограммов взрывчатки власти уничтожили все строения. После разрушения в этом районе образовались крупные облака пыли.

По данным агентства, подобные случаи не редкость. После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла пострадали более 36 тысяч зданий. В результате некоторые малоэтажные строения сносят с помощью техники. В случае с многоэтажками такой подход использовать нельзя, поэтому специалисты разрушают их с помощью взрывчатки.

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