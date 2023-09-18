Как изменили Россию военные реформы и мирные победы Александра III

«Отечеству нашему несомненно нужна армия сильная, стоящая на высоте современного развития, но не для агрессивных целей, а единственно для ограждения целостности и государственной чести России…», — это выдержка из рескрипта императора Александра III военному министру П. С. Ванновскому 1890 года.
Развитие промышленности и особенно ее военных отраслей опиралось на развитие науки. Высшие учебные институты и университеты создавались как в центре, так и на российских окраинах. В 1895 г. был открыт Технологический институт в Харькове, имеющий, по словам Д. И. Менделеева, самые современные химические лаборатории, в 1888 г. в Сибири — Томский университет, в 1889 в Екатеринославле — Горный институт, в 1899 г. в Москве — Сельскохозяйственный институт. В рескрипте Александра III от 1884 г. по случаю 50-летнего юбилея Киевского университета Святого Владимира подчеркивалось большое значение этого учебного заведения «особенно для русской нации». В связи с юбилеем император отпустил на устройство новых клиник при Киевском университете 265 550 рублей.
Не стало исключением и развитие сферы военной медицины, в чем была особая заслуга императора. В период его царствования было проведено значительное переоснащение военных госпиталей и лазаретов, осуществлена подготовка военных фельдшеров и врачей, наблюдался стремительный рост числа общин сестер милосердия Красного Креста. Значительные денежные вливания по распоряжению императора были сделаны из государственной казны.
Строительство военного-морского флота
За десять лет с 1881—1895 гг. в России было построено 114 боевых кораблей, из них 17 броненосцев (общим водоизмещением 171 616 т), 10 броненосных и бронепалубных крейсеров (68 222 т), 14 броненосных и неброненосных канонерских лодок (20 599 т), 73 судна меньших рангов, из них 53 миноносца. Почти все корабли были созданы на отечественных верфях.
Эскадренные броненосцы, вышедшие на морские просторы, носили названия «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» с большой дальностью плавания, океанские броненосные крейсеры «Память Азова», «Адмирал Нахимов», сильнейший крейсер «Рюрик». В 1888 г. были спущены на воду и первые черноморские броненосцы «Императрица Екатерина II» и «Чесма». К 1897 г. Черноморский флот был восстановлен. В составе Черноморского флота было 6 броненосцев, 4 крейсера, 22 миноносца. Большая заслуга в восстановлении Черноморского флота принадлежала лично императору Александру III.
К 1898 г. Россия вышла на третье место в Европе по числу боевых судов. Если Великобритания в эти годы имела 355 кораблей, Франция — 204, то у России было 107 боевых судов. Четвертое место занимала Германия, у которой было 77 боевых судов. Отныне флот превратился в мощный инструмент внешнеполитической деятельности.
В ходе военной реформы по указанию императора была произведена реорганизация структуры управления флотом. Вместо Департамента Морского министерства был создан Главный Морской штаб. Новая система управления была направлена на решение оперативно-тактических и организационно-мобилизационных вопросов и поддержание флота в состоянии боевой готовности. Были пересмотрены и организационно-штатные структуры береговых частей флота на Балтийском и Черном морях, введено «Положение об управлении командами на берегу».
Созданный под державным руководством флот начал активно действовать на просторах мирового океана. В 1893 г. средиземноморская эскадра под флагом контр-адмирала Ф. К. Авелана посетила с дружественным визитом французский порт Тулон. Этот визит знаменовал сближение в конце XIX в. Франции и России и сопровождался ответным визитом 11 июля 1891 г. в Кронштадт французской эскадры под командованием вице-адмирала А. А. Жерве, ставшим почетным гражданином города. Чествуя французских делегатов, император Александр III стоя выслушал республиканский гимн Франции «Марсельезу» и провозгласил тост за французского президента Карно.
Создание новых морских судов позволило России выйти на просторы мирового океана и приступить к сбору сведений о морских путях и коммуникациях, портах и ремонтных базах для судов.
В 1886 г. из Кронштадта в кругосветное путешествие был направлен парусно-винтовой корвет «Витязь» под командованием капитана 1 ранга С. О. Макарова, задачей которого было проведение гидрографических, гидрологических и других исследовательских работ в мировом океане.
Коренным изменениям подверглась морская артиллерия. Достигнуты довольно утешительные результаты также и в деле изготовления «предметов боевого снаряжения» — как-то: пороха, снарядов, патронов и разных огнестрельных припасов, электрических приборов для ночной стрельбы и приборов для управления артиллерийским огнем. В течение всего 14-летнего периода так же, как артиллерийское, непрерывно развивалось минное дело.
При Александре III к построенным ранее заводам (Балтийскому, Ижорскому, Обуховскому, Севастопольскому, Николаевскому и др.) было прибавлено до 15 частных вспомогательных заводов, из которых одни с успехом строили миноносцы и судовые механизмы, другие выделывали стенки, третьи производили разные поковки и отливки из стали, котельные работы, дымогарные и паровые трубы, работы по устройству водоотливной системы и т. п.
Придавая большое значение усилению обороноспособности России, император Александр III активно поддерживал все инновации в области военно-инженерного искусства. Важное место в вооружении армии в эпоху Александра III заняло проектирование и строительство подводных лодок. В 1881 г. в Гатчине инженер С. К. Джевецкий продемонстрировал ее перед Александром Александровичем и Марией Федоровной. Академик А. Н. Крылов следующим образом описал этот исторический факт: «…Джевецкий несколько дней бороздил по озеру, изучая царскую пристань и как к ней ловчее пристать. Зная, что Александр III неразлучен с Марией Федоровной, Джевецкий заказал букет самых великолепных орхидей — любимых цветов царицы. Когда императору было доложено об этом, Джевецкому было приказано привезти лодку в Гатчину и спустить в отличающиеся прозрачностью воды Серебряного озера. Настал день испытаний, царь и царица сели в шлюпку, на которой и вышли на середину озера, а Джевецкий, пользуясь прозрачностью воды, маневрировал около этой шлюпки, иногда проходя под нею. Наконец шлюпка подошла к пристани, царь и царица вышли и остались на пристани. Джевецкий с ловкостью пристал, открыл горловину, вышел на пристань, преклонил колено и подал царице великолепный букет орхидей, сказав: “Это дань Нептуна вашему величеству”. Царица пришла в восторг, рассыпаясь в комплиментах, царь остался доволен».
Военному министру П. С. Ванновскому было дано распоряжение о скорейшей постройке 50 лодок с уплатой Джевецкому 100 000. Лодки были построены и приняты инженерным ведомством меньше чем через год.
Лодка Джевецкого стала первой в мире подводной лодкой с электрическим двигателем, работающим на аккумуляторах, и была огромным достижением в развитии подводного плавания.
В мае 1886 г. во время инспекционной поездки в Севастополь император в сопровождении командующего войсками Одесского военного округа генерала от инфантерии Х. Х. Роопа присутствовал на очередном испытании подводной лодки в севастопольской бухте. По свидетельству очевидца — генерала А. Н. Куропаткина, «Государь внимательно относился ко всему осматриваемому. Задавал много весьма серьезных вопросов и своим спокойствием и простотой производил на всех чудесное впечатление».
В 1890 г. С. К. Джевецким был сконструирован торпедный трубчатый аппарат для миноносцев, примененный на подводных лодках. При дальнейшем усовершенствовании подводной лодки впервые был применен перископ.
Вся политика Александра III была направлена на достижение мира. Ему удалось уравновесить международные отношения и в течение 33 лет (с 1881 по 1914 гг.) Россия и Европа жили в мире и спокойствии.
Свое политическое кредо Александр III сформулировал в первые дни своего правления, на одном из донесений русского посла в Берлине П. А. Сабурова он написал: «Я понимаю одну политику: извлекать из всего что нужно и полезно России, и меньше женироваться (стесняться — Ю. К.) для извлечения такой пользы, а действовать прямо и решительно. Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская национальная; никакой другой политики быть не может и не должно».
Одним из первых Александр III сумел убедить своих соседей в том, что мирное решение политических споров между странами является наиболее рациональным и разумным способом ведения дипломатических отношений.
Будучи цесаревичем и находясь под грузом решений Парижского трактата 1856 г., запрещавшего России после неудачной для нее Крымской войны держать флот на Черном море, Александр Александрович писал своей матери, императрице Марии Александровне: «Какой огромный шаг сделала Россия, решившись, наконец, разделаться с трактатом 1856 г. …Дай Бог, теперь провести этот важный вопрос до конца без войны. Но главное — настойчиво требовать свои права и ни на шаг не отступать от своих прав, которые, кажется, не посмеет подвергать сомнению ни одно из европейских государств, показавших уже несколько раз, как они исполняют свои трактаты, тогда как Россия в продолжении 14 лет не нарушала своего трактата ни одного раза».
Мировоззрение будущего императора и его понимание необходимости для России мирного государственного развития сформировалось в годы русско-турецкой войны 1877−1878 гг., непосредственным участником которой он был и был свидетелем того, что пришлось вынести русской армии, народу России и императору Александру II, чтобы победить в этой нелегкой битве.
Позже, в беседе с С. Ю. Витте, Александр Александрович сказал: «Я рад что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной… Всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избежать ужасов войны, конечно, если его (правителя) не вынудят к войне его противники, тогда грех, проклятье и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал».
За год с небольшим, прошедшим с момента смерти Александра II и вступления на престол Александра III, международное положение России, по свидетельству современников, улучшилось просто «магическим образом». «…Навсегда останется удивительным, — писал философ В. В. Розанов, — каким образом в краткое тринадцатилетнее царствование императора Александра III Россия поднялась на высоту такой внутренней крепости и такого возможного внешнего положения».
Авторитет России в международных делах поддерживался не штыками, а мудрой внешней политикой.
Главной целью внутренней политики, проводимой Александром III, было экономическое и культурное возрождение России. Для достижения этого необходим был длительный мир и внутренняя стабилизация.
Главные усилия были направлены на поддержание мирных отношений со всеми странами, поиск надежных союзников, укрепление влияния на Балканах, установление границ на юге Средней Азии, закрепление России на новых территориях Дальнего Востока. «Европейская цивилизация, — писал В. О. Ключевский, — помещалась на пороховом погребе. Горящий факел не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу, и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского Царя тихо и осторожно отводила его».
Аналогичные оценки внешнеполитической деятельности императора Александра III, его миролюбивой политики содержатся в высказываниях многих политических и общественных деятелей, ученых, писателей, философов России, Европы и США.
В течение 13 лет царствования Александра III Россия не вела ни одной войны, кроме одной военной экспедиции в Ахалтеке. Афганский кризис в середине 1880 г. был единственным вооруженным столкновением. Это произошло у приграничного селения Кушка. Крайняя напряженность во взаимоотношениях с Великобританией была быстро разрешена дипломатическим путем.
По словам С. Ю. Витте, Александр III «умел внушить за границей уверенность, с одной стороны, в том, что он не поступил несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что он не затеет никакой авантюры. Его царствование не нуждалось в лаврах; у него не было самолюбия правителей, желающих побед посредством горя своих подданных, для того чтобы украсить страницы своего царствования. Но об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких завоеваний, приобретений, никаких военных лавров, император никогда, ни в каком случае не поступится честью и достоинством вверенной ему Богом России».
«На него, на его деяния смотрел тогда весь мир, — писал художник М. В. Нестеров. — Его слово было в тот момент решающим. Император Вильгельм за ним всячески ухаживал, французы в нем видели своего спасителя, Англия, получив урок на Кушке, внимательно, молчаливо наблюдала». По выражению французского политического деятеля Коле де Касаньяна, «при Александре III Россия управляла миром».
Высокие христианские принципы, на которых базировалась вся политика Александра III, и в том числе внешняя, подчеркивали многие современники — государственные и общественные деятели, философы, историки, писатели, в том числе В. Розанов, Н. Федоров, Д. Менделеев, В. Ключевский, И. Цветаев, С. Витте, А. Сухово-Кобылин и многие другие. «Мир во всем мире, — писал Д. И. Менделеев — был создан покойным императором как высшее благо и действительно укреплен его доброю волею в среде народов, участвующих в прогрессе… Найти способы к осуществлению этого христианского завета составило высший и великий Его труд, ответило истинному стремлению коренного русского народа и показало русскую силу с новой благотворнейшей стороны».