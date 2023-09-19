12:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сильные мужчины выглядят более консервативными
По крайней мере, так считают окружающие.
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Исследователи из Университета Арканзаса провели четыре эксперимента, чтобы выявить связь между политической ориентацией и телосложением мужчин. Как оказалось, мужчины с сильной или большой верхней частью тела считаются более «правыми» и конкурентоспособными. Daily Mail сообщает, что в рамках исследования эксперты привлекли 203 студента.
Участники должны были угадать политические взгляды восьми мужчин, а также оценить их физическую силу и тип характера. Исследователи спрашивали, кто из показанных на фото людей потенциально мог выступать против повышения налогов, абортов или иммиграции.
Однако кандидаты с другими типами фигур не воспринимались ни как консерваторы, ни как либералы, что повышало неопределенность в отношении этих людей. Доктор Митч Браун, эволюционный психолог и ведущий автор статьи, пишет, что эволюционно физически более крепкие люди имели больший вес в обществе, чаще участвовали в принятии решений, в особенности — в переговорах или борьбе за ресурсы.
Некоторые клинические психологи, в том числе доктор Гурприт Каур и доктор Луиза Годдард-Кроули, сомневаются в обоснованности этих утверждений. «Хотя политические убеждения формируются в результате сложного взаимодействия личного опыта, ценностей и социокультурных факторов, крайне важно признать, что это всего лишь ассоциации, которые не подразумевают причинно-следственную связь», — сказал доктор Каур.
Доктор Годдард-Кроули добавила:
Поведение человека невероятно сложное и зависит от широкого спектра факторов, включая генетику, воспитание, личный опыт и многое другое. Попытка объяснить политическую ориентацию исключительно физической силой ограничивает ее.
Авторы пишут: «Наши результаты указывают на наличие стереотипа о грозных мужчинах, но не указывают на то, является ли демонстрация грозности достоверным сигналом об идеологии».
В конечном счете, новое исследование было призвано выяснить, существует ли общепринятая закономерность восприятия сильных мужчин как консерваторов. Стереотип подтвердился, и теперь ученые намереваются выяснить, насколько верны представления окружающих и действительно ли физически сильные мужчины придерживаются традиционных взглядов.
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Олеся Маевская