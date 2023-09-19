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12:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: сильные мужчины выглядят более консервативными

По крайней мере, так считают окружающие.

Источник: Freepik

Исследователи из Университета Арканзаса провели четыре эксперимента, чтобы выявить связь между политической ориентацией и телосложением мужчин. Как оказалось, мужчины с сильной или большой верхней частью тела считаются более «правыми» и конкурентоспособными. Daily Mail сообщает, что в рамках исследования эксперты привлекли 203 студента.

Участники должны были угадать политические взгляды восьми мужчин, а также оценить их физическую силу и тип характера. Исследователи спрашивали, кто из показанных на фото людей потенциально мог выступать против повышения налогов, абортов или иммиграции.

Результаты показали, что более крепкие внешне мужчины воспринимались как консервативные.

Однако кандидаты с другими типами фигур не воспринимались ни как консерваторы, ни как либералы, что повышало неопределенность в отношении этих людей. Доктор Митч Браун, эволюционный психолог и ведущий автор статьи, пишет, что эволюционно физически более крепкие люди имели больший вес в обществе, чаще участвовали в принятии решений, в особенности — в переговорах или борьбе за ресурсы.

Некоторые клинические психологи, в том числе доктор Гурприт Каур и доктор Луиза Годдард-Кроули, сомневаются в обоснованности этих утверждений. «Хотя политические убеждения формируются в результате сложного взаимодействия личного опыта, ценностей и социокультурных факторов, крайне важно признать, что это всего лишь ассоциации, которые не подразумевают причинно-следственную связь», — сказал доктор Каур.

Доктор Годдард-Кроули добавила:

Поведение человека невероятно сложное и зависит от широкого спектра факторов, включая генетику, воспитание, личный опыт и многое другое. Попытка объяснить политическую ориентацию исключительно физической силой ограничивает ее.

Авторы пишут: «Наши результаты указывают на наличие стереотипа о грозных мужчинах, но не указывают на то, является ли демонстрация грозности достоверным сигналом об идеологии».

В конечном счете, новое исследование было призвано выяснить, существует ли общепринятая закономерность восприятия сильных мужчин как консерваторов. Стереотип подтвердился, и теперь ученые намереваются выяснить, насколько верны представления окружающих и действительно ли физически сильные мужчины придерживаются традиционных взглядов.

Недавно ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах». Женщины чаще и виртуознее добывают пропитание.

Олеся Маевская

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