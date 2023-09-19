12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врач рассказал, почему поцарапанные сковородки опасны для здоровья
Выделенный из-за деформации микропластик оказывает огромный вред организму.
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Доктор Пунам Десаи, практикующая врач из Нью-Йорка, известная в социальных сетях, поделилась видео о том, почему она выбрасывает керамические сковороды и сковороды с антипригарным покрытием, на которых появились царапины и сколы, пишет DailyMail.
«Микропластик разрушает эндокринную систему. Они могут вызвать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью и даже увеличить риск развития рака», — говорит доктор в своем видео. Эндокринная система регулирует количество различных гормонов, выделяемых в нашем организме. Однако ежедневно в него попадает множество вредных веществ, в том числе микропластик.
Он поступает из разных источников, включая покрытие кастрюли. К слову, некоторые микропластики содержат пер- и полифторированные вещества (ПФАС), также известные как форе-химикаты. Это термостойкие частицы, используемые для изготовления миллионов кухонных принадлежностей в США.
Предыдущее австралийское исследование показало, что одна царапина на поверхности кастрюли может привести к попаданию микропластика в пищу. Исследователи использовали световые волны для анализа изменения состава посуды и обнаружили, что достаточно одной пятисантиметровой царапины для выделения 2,3 миллиона частиц микропластика.
Доктор Десаи сказала, что она также избегает использования керамических сковородок, потому что «под ними есть слой алюминия, который при разрушении попадает в пищу». Такая посуда считалась более безопасной альтернативой сковородам с антипригарным покрытием, поскольку она не содержит ПФАС или каких-либо металлов.
ПФАС и другие вредные частицы остаются в организме в течение длительного периода времени, поскольку они очень медленно выводятся с естественными отходами организма. Их называют «вечными химическими веществами», поскольку они разлагаются почти 10 лет и не разрушаются в окружающей среде. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не установило верхний предел максимального количества ПФАС, которое безопасно употреблять в пищу. Но ученые рекомендуют людям быть более осторожными при выборе продуктов и посуды, которые они предпочитают использовать.
Недавно ученые из Столичного медицинского университета Китая обнаружили частицы микропластика в тканях сердца человека.
Олеся Маевская