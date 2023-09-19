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03:12 (мск), источник: Известия

Россияне стали рекордно часто брать отпуск за свой счет

Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022-го — начале 2023 года достигла 9−10% — это рекорд за последние 12 лет. В 2010-х годах такой показатель составлял 5−6%, затем увеличился до 7−9%. Однако после введения западных санкций число людей, отдыхающих за свой счет, выросло до максимальных значений.

Источник: Известия

Такие выводы приводятся в научной статье замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, опубликованной в августовском номере журнала «Вопросы экономики». Автор работы объясняет тенденцию усилившимся давлением на сотрудников со стороны работодателей. Таким образом компании подстраиваются под новые кризисные условия.

Согласно Трудовому кодексу, инициатива предоставления отпуска без сохранения зарплаты должна исходить от сотрудника, напомнили «Известиям» в Роструде. В службе добавили: работодатель не может принудить к этому по своему усмотрению.

Неоплачиваемые отпуска — это фактически форма скрытой безработицы, подчеркнула доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, только в I квартале этого года более 1 млн россиян взяли отпуск за свой счет, подчеркнула она. Эксперт добавила: всего же в условиях неполной занятости в июне 2023-го трудились 4,7 млн человек, тогда как в тот же месяц в 2022-м — 4,4 млн.

В трудной ситуации организации в качестве альтернатив сокращению штата прибегают к урезанию часов или вынуждают сотрудников брать отпуск за свой счет, поделилась HR-директор FinExpertiza Елена Попова. Она добавила: в свою очередь работники часто готовы идти навстречу руководству, понимая, что предприятию не хватает финансовых ресурсов.

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