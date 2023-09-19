18:53 (мск), источник: Аргументы и факты
Кто хозяин в городе? У ворон найдена новая черта интеллекта
Учёные выяснили: они умеют высчитывать алгоритм, который гарантирует им максимальное вознаграждение.
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О сообразительности ворон ходят легенды. Это одни из немногих животных, которые успешно адаптировались к жизни в больших городах, и все благодаря интеллекту. Экологи даже классифицируют врановых как «эксплуататоров», поскольку они не просто терпят людей, а процветают в городской среде. А порой даже ощущают себя хозяевами города.
То, что у этих птиц высокий уровень интеллекта и развитые математические способности, ученые знали и раньше. Теперь исследователи из Тюбингенского университета (Германия) обнаружили, что вороны умеют выполнять статистические рассуждения. О чем речь?
Орнитологи замечали, что вороны способны к различным «разумным» действиям. Например, могут использовать ветки как инструмент для извлечения жуков из коры деревьев. Или подкладывать орехи под колеса автомобилей, чтобы те их давили.
Проводились эксперименты по исследованию вычислительных навыков ворон: оказалось, что им под силу основные математические операции — такие как сложение или вычитание. Некоторые ученые считают, что эти птицы обладают интеллектом 7-летнего ребенка.
В новом эксперименте проверялось умение ворон делать выводы о вероятности того или иного события, основываясь на предыдущем опыте. Это и называется статистическими рассуждениями. Мы используем их ежедневно, оценивая, в каком кафе будет больше свободных мест или в каком магазине, например, окажется дешевле творог. Столик вам не гарантирован (как и наличие творога в магазине), но в любом случае один вариант вы всегда будете считать более предпочтительным.
Считается, что делать выводы на основе статистики — уникальная человеческая черта. Она, дескать, требует устных инструкций и математических рассуждений.
Но вороне вопрос не задашь. Точнее, задать можно, но ответа не будет. Поэтому ученые тренировали этих птиц, предлагая им выбирать и клевать изображения на сенсорных экранах. За что они получали угощение.
Сначала все было просто: клюнул «правильное» изображение — получил награду. Клюнул «неправильное» — не получил. Вороны быстро уловили эту связь. Но потом исследователи усложнили задание — они изменили вероятность того или иного вознаграждения.
Теперь не все «правильные» изображения гарантировали птицам угощение. Точнее, не каждое нажатие на экран приводило к его получению. Нужно было находить ассоциации между девятью различными изображениями, где вероятность награды колебалась от 10% до 90%.
«Воронам было предложено изучить довольно абстрактные величины (не целые числа), связать их с символами, а затем применить эту информацию так, чтобы максимально увеличить получаемое вознаграждение», — объясняет руководитель эксперимента Мелисса Джонстон из Института нейробиологии Тюбингенского университета.
За 10 дней обучения было проведено 5 тысяч испытаний. Исследователи обнаружили, что вороны освоили алгоритм — они научились выбирать изображения с более высокой вероятностью награды.
Потом ученые взяли паузу. Они подождали месяц, после чего вернулись к эксперименту. И оказалось, что вороны по-прежнему помнят, за каким изображением какая вероятность награды стоит.
Исследователи уверены, что так проявляется именно способность к статистическим рассуждениям, а не какой-то там банальный условный рефлекс.
В мире природы очень немного животных, которые обладают математическим интеллектом — распознаванием чисел, пониманием арифметических действий, абстрактным мышлением. У нескольких видов врановых такие навыки найдены, что делает их совершенно особенными.
По ее мнению, исследования ворон, проводимые учеными, заставят людей больше ценить этих птиц, чего они не делали раньше. «Они могут начать уделять им больше внимания, когда узнают об их способностях. Думаю, это поможет нам улучшить отношения с городскими воронами и изменить представление о том, что они для нас символизируют», — говорит исследовательница, имея в виду, что исторически эти птицы ассоциируются у нас со смертью и загробным миром.