Франция не станет вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве № 833/2014 Европейского союза», — цитирует издание комментарий посольства. Также в диппредставительстве уточнили, что «некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила», однако Франция «не планирует их менять».
13 сентября прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза (ЕС). При этом выезд таких машин на территорию РФ по-прежнему разрешен. Впоследствии примеру данных стран последовали Финляндия и Польша. Ранее Латвии, Литве и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией.