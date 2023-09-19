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11:19 (мск), источник: ТАСС

Франция не станет вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Париж не планирует объявлять официальный запрет на пересечение французской границы автомобилями с российской регистрацией для въезда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство Франции в РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве № 833/2014 Европейского союза», — цитирует издание комментарий посольства. Также в диппредставительстве уточнили, что «некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила», однако Франция «не планирует их менять».

13 сентября прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза (ЕС). При этом выезд таких машин на территорию РФ по-прежнему разрешен. Впоследствии примеру данных стран последовали Финляндия и Польша. Ранее Латвии, Литве и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией.

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