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11:21 (мск), источник: Ведомости

Росздравнадзор заявил об обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

Российский рынок полностью обеспечен препаратами от артериальной гипертензии, сообщили в Росздравнадзоре на фоне прекращения поставок оригинального лекарственного средства микардис (действующее вещество телмисартан).

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в 2023 г. в гражданский оборот было введено 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан от российских и иностранных производителей. Их дозировки — 20, 40 и 80 мг. Всего в России зарегистрировано 13 препаратов телмисартанов.

«Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН Телмисартан в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно Минздравом России ведет мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В российских аптеках возникла нехватка лекарства микардиса, которое производит немецкая Boehringer Ingelheim.

Компания еще в июле 2022 г. уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию нашей страны препаратов микардис и микардис-плюс с января 2023 г. Сейчас остатки лекарства составляют около 23 000 упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim сообщили «Ведомостям», что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.

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