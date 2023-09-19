10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 19 сентября
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Кабмин признал анонимные виртуальные номера угрозой
Правительство России подготовило постановление, по которому планируется начать блокировку сервисов выдачи таких номеров.
В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа
Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.
Льготную ипотеку запретят брать без регистрации
Ее хотят запретить брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы и направила в Минстрой.
Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО
Турецкий лидер напомнил, что одним из главных условий вступления в альянс для Швеции является выполнение обещаний по борьбе с терроризмом.
Госдолг США впервые превысил $33 трлн
Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.