В Турции одновременно снесли девять многоэтажек Все строения уничтожили из-за последствий землетрясений
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Главное
Главные новости 19 сентября
10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 19 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Кабмин признал анонимные виртуальные номера угрозой
Правительство России подготовило постановление, по которому планируется начать блокировку сервисов выдачи таких номеров.

В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа
Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.

Льготную ипотеку запретят брать без регистрации
Ее хотят запретить брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы и направила в Минстрой.

Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО
Турецкий лидер напомнил, что одним из главных условий вступления в альянс для Швеции является выполнение обещаний по борьбе с терроризмом.

Госдолг США впервые превысил $33 трлн
Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта