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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Геологи рассказали возможную причину зарождения жизни на Земле

Это могло произойти из-за тектоники плит.

Источник: Alan R. Hastie et al.

Возраст земной коры, состоящей из вулканических пород (базальтов) толщиной 25−50 километров, насчитывает четыре миллиарда лет. Шотландские ученые из Эдинбургского университета предположили, что тогда тектоническая активность планеты стала причиной появления живых организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

Геологи изучили базальты юго-западной части Тихоокеанского плато Онтонг-Ява, расплавив их при больших температурах под высоким давлением. В результате эксперимента удалось выяснить, что они могли сформироваться только при конкретных условиях, вызванных тектоникой, то есть движением основных поверхностных плит.

Такие условия существовали от 3,6 до 4 миллиардов лет назад. По словам исследователей, в ходе движения плит образовывались газы, содержащие метан и окись углерода. Они могли помочь зарождению жизни на Земле, став источником пребиотических молекул, которые стали основой первых микробных организмов.

Также ученые обнаружили богатую кремнеземом континентальную кору в меньших объемах на Марсе и Венере. Это дает представление о роли тектонических плит на других планетах Солнечной системы.

Ранее исследование показало, что 900 тысяч лет назад 95% человечество вымерло.

Анна Морозова

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