16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляже Ирландии найден огромный «кратер метеорита»
Оказалось, что космический объект тут ни при чем.
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На пляже Портмарнок в Ирландии астрофизик Дэйв Кеннеди обнаружил огромный кратер, внутри которого находился небольшой, но тяжелый камень. Мужчина заявил, что это метеорит, что говорит о грандиозном научном открытии. Однако, как оказалось, космический объект не имеет никакого отношения к этому. Яму выкопали двое молодых людей. Об этом пишет Daily Mail.
Кеннеди сказал, что обнаружил сбоку подпалину, которая образовалась в результате падения метеорита под определенным углом. Также он добавил, что необходимо исследовать камень, поскольку нет точной уверенности в составе космического тела. Открытие вызвало переполох среди местных жителей, отправившихся к пляжу, чтобы посмотреть на кратер. По их мнению, такое событие происходит раз в жизни. А одна женщина в Интернете опубликовала сообщение с сожалением о том, что многие люди просто проходят мимо ямы, не обращая внимания и даже не пытаясь понять природу ее возникновения.
Тайна «кратера метеорита» была раскрыта после того, как в Сети появился ролик, на котором видно, как двое ирландцев раскапывают яму детскими пластмассовыми лопатками. Однако Кеннеди сказал, что он все еще намерен исследовать камень, находящийся в яме, чтобы выяснить, откуда он там взялся.
Ранее на дне Тихого океана нашли «шарики» внеземного происхождения.
Анна Морозова