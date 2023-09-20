Как идеально пройти собеседование: 10 советов

1. Узнайте о компании все, что можно
Речь не только об идеологии и целях фирмы, что, к слову, действительно важно, или о бонусах, которые получит кандидат после прохождения испытательного срока. «Что вы знаете о нашей компании?» — довольно часто задаваемый вопрос на собеседовании. Так HR-менеджер проверяет, хорошо ли вы знакомы с историей фирмы, как быстро вы способны влиться в коллектив и как сильно вам хочется работать именно здесь.
2. Подробно изучите вакансию
Кажется, что 1 и 2 пункт похожи, но это не так. Вы должны точно представлять и понимать суть должности, на которую претендуете. Подготовьтесь к вопросу «Расскажите о себе» так, чтобы ваш рассказ максимально точно соответствовал вакантному месту. Подумайте, возможно, есть еще какие-то курсы, увлечения и достижения, которые могут сыграть положительную роль во время разговора с HR-менеджером.
3. Ответьте на все вопросы заранее
Вы можете даже отрепетировать собеседование с другом или перед зеркалом.
4. Наладьте контакт с HR-менеджером
Представьтесь в начале собеседования. Поинтересуйтесь, как зовут интервьюера, и правильно обращайтесь к нему в ходе беседы. Не избегайте взглядов собеседника. Держите зрительный контакт. Не перебивайте интервьюера и внимательно слушайте его.
5. Учитесь говорить прямо, дружелюбно и по существу
Старайтесь отвечать на вопросы вдумчиво и не многословить. Если вы не уверены в том, что хотите сказать, попросите немного времени, чтобы подумать. Если сомневаетесь в заданном вопросе — уточняйте детали.
6. Будьте честны, объективны и правдивы, но не слишком откровенничайте
Если имели место неприятные ситуации, то стоит заранее обдумать, как аккуратнее их прокомментировать. К примеру, если у вас были конфликты с коллегами или клиентами, лучше опустить этот момент и сфокусироваться на том, что позитивного и полезного из этого взаимодействия вы получили.
7. Постарайтесь обойтись без негатива
Если нужно озвучить негативные факты о себе, не отрицайте их, а постарайтесь сбалансировать положительной информацией. Не говорите плохо о своих бывших работодателях, демонстрируйте лояльность.
8. Докажите свою компетентность и значимость
Помните, собеседование — уже достаточно важное заявление со стороны работодателя о своих намерениях к вам, как к кандидату. Никто, включая HR-менеджера, не желает вашего провала, а даже наоборот. Позвольте же им раскрыть себя с лучшей стороны. Будьте готовы привести примеры ситуаций, с которыми вы сталкивались, и рассказать о путях их решения, опишите свои навыки и приобретенный опыт. Держитесь с достоинством, но не вызывающе. Вы должны не только знать, почему вам нужна эта работа, но и понимать, почему вы нужны ей. И, конечно, вы должны донести это до интервьюера.
Не только интервьюер может задавать вопросы. Обязательно подготовьте ряд вопросов, которые вам интересны. Ведь не только вы должны подойти компании, но и компания вам. К тому же, это покажет вас заинтересованным в работе и ориентирующимся в отрасли.
10. Завершите диалог на позитивной ноте
Обязательно поблагодарите интервьюера за беседу. И не бойтесь спросить о дальнейших шагах отбора на должность. Обязательно уточните, как вы узнаете о результате собеседования; постарайтесь обговорить ваше право позвонить тому, с кем общались.
Во время загрузки произошла ошибка.