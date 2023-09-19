19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удаленная работа положительно влияет на климат
Люди, которые трудятся из дома, сокращают выброс парниковых газов.
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Люди, которые постоянно работают удаленно, по сравнению с офисными сотрудниками, сокращают выбросы парниковых газов на 54%. К таким выводам пришли исследователи из Корнельского университета и Microsoft. Об этом пишет The Guardian.
Ученые анализировали данные сотрудников, чтобы смоделировать количество выбросов парниковых газов, нагревающих нашу планету, офисными, удаленными и гибридными работниками США. Также исследователи изучили пять видов парниковых газов, включая потребление энергии в офисах и жилых помещениях. Как оказалось, информационные и коммуникационные технологии оказывают незначительное влияние на климат.
Так, работа из дома исключает ежедневные заторы в часы пик и экономит топливо. Ученые отмечают, что несмотря на то, что сотрудники некоторых сфер деятельности (например, водители автобусов) не имеют возможности трудиться из дома, исследование показывает, как работодатели могут снизить количество парниковых газов.
Каждая тысяча парниковых выбросов вызывает один преждевременный летальный исход. Из-за этого в следующем столетии может погибнуть около 10% от общей численности населения.
Анна Морозова