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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Озон мешает пчелам искать цветы

Также он разрушает цветочный шлейф.

Источник: Ben Langford et al.

В мире более 90% диких растений и 75% сельскохозяйственных культур опыляются насекомыми. Однако в последнее десятилетие их популяция уменьшается в связи с изменением климата, применением пестицидов, неустойчивым землепользованием и рядом других проблем. Как показывает исследование, проведенное учеными из Британского центра экологии и гидрологии, из-за озонового окисления органических веществ цветочный шлейф уменьшается и становится уже.

Это приводит к тому, что 90% медоносных пчел не могут учуять его аромат.

Исследователи поставили эксперимент, в ходе которого создали несколько моделей изменения шлейфов цветочных запахов в аэродинамической трубе при воздействии разных концентраций озона. Затем были взяты пробы воздуха в 35 точках на расстоянии от 1,5 до 12 метров от места выброса вещества. Запахи воспроизводились с помощью четырех летучих органических соединений.

В результате исследования ученые выяснили, что с увеличением концентрации озона шлейфы становились более короткими, узкими и прерывистыми. Также количество летучих органических компонентов оказалось ниже порога восприятия пчелами.

Далее испытание провели на 77 пчелах, которых специально адаптировали к воздушному потоку аэродинамической трубы и стимулировали на поиск нектара сахарозой. Когда цветочные шлейфы не были затронуты озоном, 52% насекомых чувствовали запах с расстояния 6 метров, 38% — с 12 метров. После увеличения концентрации озона смогли уловить аромат с 6 метров всего лишь 32% опылителей, а с 12 метров — 10%.

Авторы подчеркнули, что данное исследование раскрывает один из механизмов падения урожая сельскохозяйственных культур из-за загрязнения воздуха озоном, а также указывает на риск значительного уменьшения количества полевых цветковых растений.

Ранее исследование показало, что шмели используют запах, чтобы найти дорогу домой.

Анна Морозова

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