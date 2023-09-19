19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи сказали, что снимает стресс и тревогу не хуже медитации
Эффект от этого хобби был доказан в серии экспериментов.
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Когда мы думаем о способах снижения стресса, в первую очередь на ум приходит йога и медитация. Майкл Манциос, профессор прикладной и экспериментальной психологии, и Кириаки Джанну, преподаватель прикладной психологии Бирмингемского городского университета, в интервью для The Conversation рассказали, какие есть еще способы борьбы с тревожными состояниями.
За последние несколько лет популярность приобрели раскраски для взрослых. Хотя многим это хобби может показаться несерьезным и излишне «детским», исследования показали, что раскрашивание действительно может быть эффективным способом снижения стресса и улучшения самочувствия, особенно в сочетании с практиками осознанности.
Некоторые люди используют техники медитации во время любимых занятий, чтобы помочь организму сосредоточиться — например, концентрируются на своем дыхании. Раскрашивание также может работать аналогичным образом.
Добровольцев разделили на две группы. Одна группа получила раскраску и инструкцию, как практиковать осознанность во время раскрашивания. Другая группа просто занималась раскрашиванием без каких-либо указаний. В результате первая команда отметила, что чувствует себя менее тревожно и более сосредоточенно.
В другом эксперименте 35 учителей разделили на две группы. Одной в течение пяти дней ежедневно предлагалось осознанное раскрашивание, в то время как другая продолжила свою рабочую неделю в обычном режиме. Первая половина по итогу сообщила, что чувствует себя менее напряженной, более внимательной и устойчивой.
Впоследствии ученые поставили еще один эксперимент, чтобы выяснить, даст ли осознанное раскрашивание те же преимущества, что и традиционные практики медитации. Они разделили 180 добровольцев на две группы, первая из которой осознанно занималась раскрашиванием, а вторая — осознанной медитацией. Эффект был одинаковым.
Ученые добавляют, что для самостоятельной практики нужно выполнить несколько условий:
Также Манциос и Джанну говорят о том, что некоторым людям не нравится это занятие, потому его можно заменить на другое физическое занятие, требующее концентрации и внимания. Например, вязание или мытье посуды.
Недавно ученые выявили разницу в реакции мужчин и женщин на стресс. Эксперименты на мышах показали, что восприятие стресса зависит от олигодендроцитов, поддерживающих работу нейронов.
Олеся Маевская