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19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Психологи сказали, что снимает стресс и тревогу не хуже медитации

Эффект от этого хобби был доказан в серии экспериментов.

Источник: Kelly Brito/CC0

Когда мы думаем о способах снижения стресса, в первую очередь на ум приходит йога и медитация. Майкл Манциос, профессор прикладной и экспериментальной психологии, и Кириаки Джанну, преподаватель прикладной психологии Бирмингемского городского университета, в интервью для The Conversation рассказали, какие есть еще способы борьбы с тревожными состояниями.

За последние несколько лет популярность приобрели раскраски для взрослых. Хотя многим это хобби может показаться несерьезным и излишне «детским», исследования показали, что раскрашивание действительно может быть эффективным способом снижения стресса и улучшения самочувствия, особенно в сочетании с практиками осознанности.

Некоторые люди используют техники медитации во время любимых занятий, чтобы помочь организму сосредоточиться — например, концентрируются на своем дыхании. Раскрашивание также может работать аналогичным образом.

Результаты одного исследования показали, что это хобби улучшает состояние людей на примере 72 студентов.

Добровольцев разделили на две группы. Одна группа получила раскраску и инструкцию, как практиковать осознанность во время раскрашивания. Другая группа просто занималась раскрашиванием без каких-либо указаний. В результате первая команда отметила, что чувствует себя менее тревожно и более сосредоточенно.

В другом эксперименте 35 учителей разделили на две группы. Одной в течение пяти дней ежедневно предлагалось осознанное раскрашивание, в то время как другая продолжила свою рабочую неделю в обычном режиме. Первая половина по итогу сообщила, что чувствует себя менее напряженной, более внимательной и устойчивой.

Впоследствии ученые поставили еще один эксперимент, чтобы выяснить, даст ли осознанное раскрашивание те же преимущества, что и традиционные практики медитации. Они разделили 180 добровольцев на две группы, первая из которой осознанно занималась раскрашиванием, а вторая — осознанной медитацией. Эффект был одинаковым.

Ученые добавляют, что для самостоятельной практики нужно выполнить несколько условий:

  • найти тихое и удобное место;
  • подобрать несколько материалов (но не слишком много, чтобы не мучаться с выбором);
  • сделать выбор в пользу абстрактного рисунка, чтобы фокусироваться на самом занятии, а не на паттерне;
  • во время процесса нужно сосредоточиться на занятии;
  • отпустить негативные и тревожные мысли;
  • возвращаться к раскраске всякий раз, когда появляется тревожность.

Также Манциос и Джанну говорят о том, что некоторым людям не нравится это занятие, потому его можно заменить на другое физическое занятие, требующее концентрации и внимания. Например, вязание или мытье посуды.

Недавно ученые выявили разницу в реакции мужчин и женщин на стресс. Эксперименты на мышах показали, что восприятие стресса зависит от олигодендроцитов, поддерживающих работу нейронов.

Олеся Маевская

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