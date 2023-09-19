18:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Как называют шаверму в разных регионах России и что в нее добавляют?
Споры о том, где и когда появилось это блюдо и как его правильно называть, идут до сих пор.
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Шаурма́ или шаве́рма — восточное блюдо, пользующееся большой популярностью во всем мире. Споры о том, где и когда оно появилось, идут до сих пор. Как впрочем, и споры о том, как правильно оно называется.
По одной из версий, слово произошло от арабского shawurma, что в дословном переводе означает поджаренное мясо. По другой, от турецкого çevirme, означающего заворачивание, вращение. Принцип приготовления одинаков — мясо жарится на вертикальном вертеле, по мере готовности от него отрезают тонкие полоски, добавляют овощи, специи и соус, а затем заворачивают в тонкий лаваш. В зависимости от регионов, ингредиенты отличаются. Так, в Петербурге и Пскове этот стритфуд называют исключительно шавермой. Дошло до того, что несколько лет назад отчаянные головы требовали законодательно запретить называть ее иначе. В правильную питерскую шаверму кладут курицу, помидоры, зелень и соус.
В Нижнем Новгороде существует 27 видов шаурмы. Шашлык из разных видов мяса обёртывают в лаваш, куда добавляют лук, петрушку и укроп, свежие томаты, огурцы, капусту, болгарский перец, морковь и соус. А недавно даже появилась шаурма «Чикен Карри» — с соусом карри. В Туле и Тюмени прижилось название «шавуха». Так, хозяин одного из заведений готовит «шавуху по-болгарски», в составе которой мясо курицы, капуста, лаваш, болгарский перец, оливки, лук, соус песто.
Но, пожалуй, всех переплюнули в Белгороде, где в шаурму под называнием «сыр-бор» добавляют сыр чеддер, вешенки, шампиньоны, свежую зелень и банан!
В Ростове, Казани и Екатеринбурге экспериментируют с лавашом — добавляют шпинат, сыр и чернила каракатицы. Чтобы не отпугнуть посетителей ростом цен, им предлагают мини-шаурмы размером в два раза меньше обычной. В Ярославле и на Кубани популярностью пользуется гирос (греческий аналог шаурмы). Для него берется не лаваш, а пита — лепешка в виде кармашка, в которую кладут курицу, огурец, зелень и даже картошку фри. Также в Краснодарском крае можно встретить разновидность шаурмы — таук. В тонкий поджаренный лаваш заворачивается куриное филе, свежая капуста и отварной картофель, заправленные чесночным соусом.
Но, пожалуй, исключительно российское изобретение, которое встречается повсеместно — заправка шаурмы майонезом и кетчупом. В народе этот соус метко прозвали кетчонез и кетчупез.