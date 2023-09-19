19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: большая часть Вселенной состоит из темной энергии
Почти на 70%.
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Темная энергия — это неизвестная сила. Этим определением ученые пользуются для описания всего, что стимулирует расширение Вселенной. Опубликованная в журнале The Astrophysical Journal работа ученых из Египта, США и Японии показала, что она составляет большую часть плотности материи-энергии Вселенной.
Новые данные подтвердили, что темная энергия составляет около 69% от суммы всего сущего. «Космологи полагали, что только около 20% всей материи состоит из обычной или “барионной” материи, которая включает в себя звезды, галактики, атомы и жизнь, — объясняет ведущий автор статьи, астроном Мохамед Абдулла. — На остальные 80% состоят из темной материи и еще неоткрытых субатомных частиц».
Скорость расширения Вселенной до сих пор определить чрезвычайно сложно, но есть несколько веских причин, по которым ученые хотят это сделать. Сужение плотности материи и энергии, к примеру, помогло бы выяснить, что есть темная энергия, как она повлияла на расширение Вселенной на сегодняшний день и что может произойти из-за нее в будущем.
Проверенный и верный способ выяснить количество темной энергии основан на скоплениях галактик. Они состоят из материи, которая собиралась вместе под действием гравитации на протяжении всей жизни Вселенной — около 13,8 миллиардов лет. Сравнивая количество галактик в скоплении и его массу с результатами численного моделирования, ученые могут рассчитать пропорции материи и энергии.
Но напрямую измерить массу скопления галактик сложно. Вместо этого исследователи определили массу скоплений галактик и убедились, что каждая из них включает только системы звезд, подсчитав их точное количество. Поскольку в более массивных содержится больше галактик, исследователи смогли оценить общие показатели каждой из систем.
Затем они выполнили численное моделирование. Результаты показали, что наиболее точно соответствующие реальности галактики были получены из Вселенной, состоящей на 31% из темной материи. Те же результаты показала предыдущая работа: доля темной энергии составила 68,5%, а материи — 31,5%.
Недавно была объяснена неуловимость частиц темной материи. Физики США смоделировали возникновение частиц темной материи сразу после Большого взрыва.
Олеся Маевская